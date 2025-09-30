قیوم آباد میں گھر سے خاتون اور مرد کی لاشیں ملیں
کراچی (مانیٹرنگ ڈیسک)قیوم آباد میں ایک گھر سے خاتون اور مرد کی لاشیں ملی ہیں۔ایس ایس پی ساؤتھ مہروز علی کا کہنا ہے کہ ابتدائی اطلاع کے مطابق شوہر نے بیوی کو قتل کر کے خودکشی کی، واقعے کی مزید تحقیقات کی جارہی ہے ۔ دونوں کی شادی کو پانچ سال ہوئے تھے ، ان کی کوئی اولاد نہیں تھی۔
قیوم آباد میں ایک گھر سے خاتون اور مرد کی لاشیں ملی ہیں۔ایس ایس پی ساؤتھ مہروز علی کا کہنا ہے کہ ابتدائی اطلاع کے مطابق شوہر نے بیوی کو قتل کر کے خودکشی کی، واقعے کی مزید تحقیقات کی جارہی ہے ۔ دونوں کی شادی کو پانچ سال ہوئے تھے ، ان کی کوئی اولاد نہیں تھی۔