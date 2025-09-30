صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ایل جی آر اے کا دفتر کے ایم سی بلڈنگ میں قائم

  • کراچی
کراچی (اسٹاف رپورٹر) لوکل گورنمنٹ رپورٹرز ایسوسی ایشن(ایل جی آر اے )کا دفتر کے ایم سی بلڈنگ ایم اے جناح روڈ پر قائم ہوگیا ہے۔۔۔

 دفتر کیلئے جگہ فراہم کرنے پر میئر کراچی مرتضی وہاب صدیقی اور میونسپل کمشنر افضل زیدی سے عبوری کمیٹی نے تشکر کا اظہار کیا ہے ،دفتر کے باہر ایل جی آر اے کا بورڈ آویزاں کردیا گیا۔اس کے علاوہ ایسوسی ایشن کی اسکروٹنی کمیٹی نے بھی رکنیت سازی کا کام تقریبا مکمل کرلیا ہے جبکہ آئین پر بھی پیش رفت ہوگئی ہے ۔ عبوری کمیٹی کے ارکان طاہر عزیز ، سلیمان سعادت خان، محمد علی حفیظ ، راشد قرار ، فرید عالم ، طلحہ مخدوم اور شعیب مختار نے کہا ہے کہ بلدیاتی رپورٹرز کی اکثریت نے جس مقصد کیلئے منتخب کیا ہے ان بنیادی نکات پر کام تیزی کے ساتھ جاری ہے ۔

 

