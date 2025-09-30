جعلی پولیس مقابلے میں نوجوان کی ہلاکت پر فریقین سے جواب طلب
کراچی (اسٹاف رپورٹر)سندھ ہائیکورٹ نے کورنگی صنعتی ایریا میں مبینہ جعلی پولیس مقابلے میں نوجوان کی ہلاکت سے متعلق درخواست پر فریقین سے یکم اکتوبر تک جواب طلب کرلیا۔ عدالت میں دائر درخواست میں موقف اختیار کیا گیا کہ 24 اپریل کو پولیس اہلکاروں نے درخواست گزار کے بیٹے ذوالفقار کو ویٹا چورنگی سے اغوا کیا۔۔۔
وکیل درخواست گزار لیاقت علی خان گبول ایڈووکیٹ نے موقف اپنایا کہ کے آئی اے پولیس نے ذوالفقار کی گرفتاری سے انکار کیا تاہم حقیقت یہ ہے کہ اسے بدترین تشدد کا نشانہ بنانے کے بعد مبینہ جعلی مقابلے میں قتل کردیا گیا۔ وکیل نے مزید کہا کہ مقتول کے جسم پر تشدد کے واضح نشانات موجود تھے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ اسے ماورائے عدالت قتل کیا گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ مقدمے کے اندراج کی متعدد درخواستوں کے باوجود پولیس نے ایف آئی آر درج نہیں کی یہاں تک کہ ماتحت عدالت نے بھی مقدمہ کے اندراج کی درخواست مسترد کردی۔ درخواست میں آئی جی سندھ، ایس ایس پی کمپلینٹ سیل، ایس ایس پی ضلع شرقی اور دیگر متعلقہ حکام کو فریق بنایا گیا ہے ۔