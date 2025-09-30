صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

عثمانیہ اسپتال کی گولڈن جوبلی تقریب کا انعقاد

  • کراچی
کراچی(سٹی ڈیسک)عثمانیہ اسپتال حیدرآباد ریلیف اینڈ ری ہیبلی ٹیشن ٹرسٹ کی ڈائمنڈ جوبلی تقریبات کے سلسلے میںجیل چورنگی کے قریب ٹرسٹ کے تحت قائم عثمانیہ اسپتال کی 75 ویں سالگرہ کے موقع پر ٹرسٹیز اور۔۔۔

 دیگر عہدیداروں نے کم آمدنی والے طبقے اور مستحقین کو معیاری طبی سہولتوں کی مسلسل فراہمی کے عزم کا اعادہ کیا۔ مرکزی تقریب کے مہمان خصوصی ایڈمرل (ر) شاہد کریم اللہ تھے ۔اسپتال کے سی ای او شکیل احمد مشتاق نے اپنی بریفنگ میںکہا کہ اسپتال کا شمار پاکستان کے اُن معیاری طبی اداروں میں شمار ہوتا ہے جو کم مراعات یافتہ طبقے کو سستی یا بالکل مفت طبی سہولیات فراہم کرتے ہیں۔ ادارہ زکوٰۃ اور عطیات کے ذریعے مستحق مریضوں کی خدمت کو اپنا نصب العین سمجھتا ہے ۔ اسپتال میں علاج کی سہولتیں جدید خطوط پر فراہم کی جائیں گی۔

 

