پاکستان کو کمزور کرنے کی سازش ناکام بنائینگے ،شاداب رضا
کراچی(این این آئی)سربراہ پاکستان سنی تحریک محمد شاداب رضا نقشبندی نے کہا ہے کہ پاکستان کو کمزور کرنے کی کسی سازش کو کامیاب ہونے نہیں دینگے ،فلسطین اور کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کو تنہا نہیں چھوڑینگے۔۔۔
فلسطین وکشمیر کی آزادی مقدر بن چکی ہے ،ناجائز ریاست اسرائیل نے غزہ پر حملے اور نہتے عوام کا قتل عام بند نہیں کیا تو بربادی اس کا مقدر بن جائیگی،امت مسلمہ غزہ کے مسلمانوں کے ساتھ ہیں اور ان کی معاشی واخلاقی اور ایمانی حمایت جاری رکھیں گے ۔ایک بیان میں انہوں نے مزید کہا کہ یہود ونصاریٰ کے ایجنٹ پاکستان میں فرقہ واریت کے ذریعے انارکی پھیلانا چاہتے ہیں،قادیانی کوئی مذہب نہیں ایک فتنہ ہے جس کی سرکوبی دنیا بھر کے ہر فورم پر کرینگے ،حکومت پاکستان قادیانیوں کی سرگرمیوں پر آئین کی روح کے مطابق مکمل پابندی عائد کرے ۔انہوں نے کہا کہ امریکہ،بھارت اسرائیل کو جدید اسلحہ فراہم کررہے ہیں جو عالمی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہے ،مسلم نسل کشی امریکہ،اسرائیل اور بھارت کا ٹرائیکا دنیا کے امن کو تباہ اور عالمی جنگ کی طرف دھکیل رہا ہے ،مسلم حکمرانوں کو خواب غفلت سے بیدار ہوکر امریکہ اسرئیل اور بھارت کی سازشوں کو ناکام بنانے اور مسلم نسل کشی کو روکنے کیلئے متحد ہونا ہوگا،اوآئی سی غزہ میں اسرائیلی بربریت کو روکنے اور مسلم نسل کشی کے خلاف ہر فورم پر آواز بلند کرے ،اقوام متحدہ کی طرز پر اسلامی ادارہ بنایا جائے جو عالمی سطح پر مسلم ممالک پر غاصبانہ قبضوں اور کسی بھی ناجائز جارحیت کے خلاف بھرپور آواز بلند کرسکے ۔