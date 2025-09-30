نیشنل گیمز کیلئے انتظامات کو حتمی شکل دے دی گئی
کراچی(اسٹاف رپورٹر)سندھ حکومت نے کراچی میں منعقد ہونے والے 35ویں نیشنل گیمز کے کامیاب انعقاد کے لیے جامع اور مکمل انتظامات کو حتمی شکل دے دی ہے ۔ اس سلسلے میں سندھ سیکریٹریٹ میں ایک اعلیٰ سطح کا اجلاس منعقد ہوا۔۔۔
جس کی صدارت چیف سیکریٹری سندھ آصف حیدر شاہ نے کی۔ اجلاس میں کمشنر کراچی سید حسن نقوی، ایڈیشنل آئی جی کراچی جاوید عالم اوڈھو، سیکریٹری اسپورٹس منور مہیسر، احمد علی راجپوت سیکریٹری جنرل سندھ اولمپکس ایسوسی ایشن، سندھ اولمپکس ایسوسی ایشن کی نائب صدر ثنا علی اور دیگر عہدیداران نے شرکت کی۔ اجلاس میں کھیلوں کے انتظامات کے مختلف پہلوؤں جن میں سکیورٹی، لاجسٹکس، ثقافتی سرگرمیاں اور تشہیر کی تیاری شامل ہیں کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں بریفنگ دیتے ہوئے بتایا گیا کہ نیشنل گیمز شہر کے 23 مختلف مقامات پر منعقد ہوں گے جن میں ملک بھر سے 9 ہزار سے زائد ایتھلیٹس 32 کھیلوں میں حصہ لیں گے ۔ شاندار افتتاحی اور اختتامی تقریبات نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں ہوں گی۔ چیف سیکریٹری نے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ 35ویں نیشنل گیمز ایک تاریخی ایونٹ ثابت ہوں گے جو نہ صرف پاکستان کے اسپورٹس ٹیلنٹ کو اجاگر کریں گے بلکہ قومی اتحاد اور ثقافتی تنوع کی عکاسی بھی کریں گے ۔ انہوں نے سیکریٹری اسپورٹس اور سندھ اولمپکس ایسوسی ایشن کو ہدایت دی کہ تقریبات میں اجتماعی جمناسٹک شوز شامل کیے جائیں تاکہ ایونٹ کو مزید پرکشش اور شاندار بنایا جا سکے ۔