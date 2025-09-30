ناقص ٹیکس کلیکشن سب سے بڑا مالیاتی چیلنج،گورنر
کراچی (اے پی پی)گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری سے فیڈرل بورڈ آف ریونیو (ایف بی آر) کے ان لینڈ ریونیو سروسز اکیڈمی میں زیر تربیت 51ویں خصوصی کورس کے پروبیشنری افسران نے گورنر ہا س کراچی میں ملاقات کی اورملکی معیشت، ٹیکس نظام کی بہتری۔۔۔
محصولات کی مو ثر وصولی اور عوامی اعتماد کی بحالی جیسے اہم امور پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا ۔ پیر کو گورنر ہاؤس سے جاری اعلامیہ کے مطابق گورنر سندھ نے کہا کہ پاکستان کو درپیش سب سے بڑا مالیاتی چیلنج ناقص ٹیکس کلیکشن ہے ۔ انہوں نے کہا کہ ایک منصفانہ اور شفاف ٹیکس نظام کے بغیر ملک معاشی ترقی کی راہ پر گامزن نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے اس بات پر تشویش کا اظہار کیا کہ لاکھوں اور کروڑوں کمانے والے افراد اپنی آمدنی کے مطابق ٹیکس ادا نہیں کرتے جبکہ تنخواہ دار طبقہ سب سے زیادہ بوجھ اٹھاتا ہے ۔ کامران خان ٹیسوری نے ان لینڈ ریونیو سروس کو ملکی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی قرار دیتے ہوئے کہا کہ ان افسران کی دیانتداری، تربیت اور قابلیت ہی ٹیکس نظام کی مضبوط بنیاد بن سکتی ہے ۔ انہوں نے کہا کہ ٹیکس افسران کو عوام کے قریب ہونا چاہیے تاکہ عام شہری کے مسائل بروقت حل ہو سکیں۔ انہوں نے بتایا کہ گورنر ہاؤ س میں جدید آئی ٹی کورسز کا انعقاد جاری ہے ۔انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ ایک مضبوط اور شفاف نظام کے قیام کے لیے قومی سطح پر ہر فرد کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے۔