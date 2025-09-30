صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

وزیربلدیات نے مخدوش عمارتوں کی فہرست طلب کرلی

  • کراچی
کراچی(اسٹاف رپورٹر)وزیر بلدیات و ہاؤسنگ ٹاؤن پلاننگ سید ناصر حسین شاہ کی زیر صدارت محکمہ بلدیات کا اعلیٰ سطح کا اجلاس منعقد ہوا، جس میں تمام بلدیاتی اداروں کے سربراہان شریک ہوئے۔۔۔

اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے ناصر حسین شاہ نے کہا کہ شہر کے انفرااسٹرکچر کی فوری بحالی حکومت کی اولین ترجیح ہے ۔ انہوں نے افسران کو ہدایت دی کہ چیئرمین بلاول بھٹو اور وزیراعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی ہدایات کے مطابق عوام کو ریلیف دینے کے لیے فوری اقدامات کیے جائیں۔وزیر بلدیات نے عوام کی جان و مال کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے تمام مخدوش عمارتوں کی فہرست فوری طور پر طلب کرلی اور ماہرین پر مشتمل ایک ٹیکنیکل کمیٹی قائم کرنے کا اعلان کیا تاکہ موثر منصوبہ بندی کی جا سکے ۔واٹر کارپوریشن کے افسران کو ہدایت دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پانی اور سیوریج کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کیے جائیں تاکہ شہریوں کو سہولت فراہم ہو۔ ناصر شاہ نے کہا کہ عوام کو زیادہ سے زیادہ ریلیف دینا چیئرمین بلاول بھٹو کا وژن اور ہمارا مشن ہے ، اس لیے سب سے پہلے جاری ترقیاتی منصوبوں کو مکمل کیا جائے ۔انہوں نے واضح کیا کہ کراچی سمیت صوبے بھر میں انفرا اسٹرکچر کی بہتری کے لیے عملی اقدامات کیے جائیں گے اور زور دیا کہ شہر قائد کی ترقی کے لیے تمام اداروں اور سیاسی جماعتوں کو مل جل کر کام کرنا ہوگا تاکہ چیئرمین بلاول بھٹو کے وژن کو آگے بڑھایا جا سکے ۔

 

