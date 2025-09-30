دودھ میں نمک،شوگر،ڈیٹرجنٹ،کاربونیٹ اور پانی کی ملاوٹ کا انکشاف،کارروائی کا فیصلہ
کراچی (اسٹاف رپورٹر)کراچی انتظامیہ نے ملاوٹ شدہ دودھ فروخت کرنے والوں کے خلاف کارروائی کا فیصلہ کرلیاہے ۔یہ فیصلہ کمشنر کراچی سید حسن نقوی کی زیر صدارت ڈپٹی کمشنرز اور فوڈ اتھارٹی کے اجلاس میں کیا گیا۔۔۔
کمشنر کراچی نے تمام ڈپٹی کمشنر کو ہدایت کی کہ فوڈ اتھارٹی کے ساتھ مل کرملاوٹ شدہ دودھ فروخت کرنے والوں کے خلاف فوری کارروائی کریں۔اجلاس میں ڈپٹی ڈائریکٹر بشیر خان نے بتایا کہ اتھارٹی کے افسران نے شہر کی دکانوں سے 127ٹیسٹ نمونے لئے تھے جنھیں اتھارٹی کی لیبارٹری میں ٹیسٹ کیا گیاجس کے بعد 71دودھ کے نمونوں میں نمک ،شوگر، ڈیٹرجنٹ ،کاربونیٹ اور پانی کی ملاوٹ پائی گئی۔انہوں نے بتایا کہ ضلع جنوبی میں 43نمونے حاصل کئے جن میں سے 22 نمونوں میں ملاوٹ پائی گئی جبکہ ملیر میں 20میں سے 15 میں ،شرقی میں 16 میں سے 7، ضلع کیماڑی میں 13 میں سے 7، غربی میں 7میں سے 4، وسطی میں12 میں سے 2 اور کورنگی میں 16 میں سے 14 نمونے ملاوٹ شدہ پائے گئے ۔علاوہ ازیں نیوز ایجنسی این این آئی کے مطابق ڈیری فارمرز کی جانب سے دودھ کی قیمتوں میں یکدم 50 روپے فی لٹر اضافے پر کمشنر نے نیا نوٹیفکیشن جاری کرنے کے لیے اجلاس طلب کر لیا ہے۔ کراچی کے ڈیری فارمرز نے دودھ کی قیمت میں فوری طور پر 50 روپے فی لٹر اضافے کا مطالبہ کرتے ہوئے یکم اکتوبر تک قیمتوں میں اضافے کا نوٹیفکیشن جاری نہ کرنے پر وزیراعلی ہاؤس کے باہر احتجاج کرنے کا مطالبہ کیا تھا جس پر کمشنر کراچی نے اجلاس طلب کر لیا ہے ۔