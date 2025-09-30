صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

دودھ میں نمک،شوگر،ڈیٹرجنٹ،کاربونیٹ اور پانی کی ملاوٹ کا انکشاف،کارروائی کا فیصلہ

  • کراچی
دودھ میں نمک،شوگر،ڈیٹرجنٹ،کاربونیٹ اور پانی کی ملاوٹ کا انکشاف،کارروائی کا فیصلہ

کراچی (اسٹاف رپورٹر)کراچی انتظامیہ نے ملاوٹ شدہ دودھ فروخت کرنے والوں کے خلاف کارروائی کا فیصلہ کرلیاہے ۔یہ فیصلہ کمشنر کراچی سید حسن نقوی کی زیر صدارت ڈپٹی کمشنرز اور فوڈ اتھارٹی کے اجلاس میں کیا گیا۔۔۔

 کمشنر کراچی نے تمام ڈپٹی کمشنر کو ہدایت کی کہ فوڈ اتھارٹی کے ساتھ مل کرملاوٹ شدہ دودھ فروخت کرنے والوں کے خلاف فوری کارروائی کریں۔اجلاس میں ڈپٹی ڈائریکٹر بشیر خان نے بتایا کہ اتھارٹی کے افسران نے شہر کی دکانوں سے 127ٹیسٹ نمونے لئے تھے جنھیں اتھارٹی کی لیبارٹری میں ٹیسٹ کیا گیاجس کے بعد 71دودھ کے نمونوں میں نمک ،شوگر، ڈیٹرجنٹ ،کاربونیٹ اور پانی کی ملاوٹ پائی گئی۔انہوں نے بتایا کہ ضلع جنوبی میں 43نمونے حاصل کئے جن میں سے 22 نمونوں میں ملاوٹ پائی گئی جبکہ ملیر میں 20میں سے 15 میں ،شرقی میں 16 میں سے 7، ضلع کیماڑی میں 13 میں سے 7، غربی میں 7میں سے 4، وسطی میں12 میں سے 2 اور کورنگی میں 16 میں سے 14 نمونے ملاوٹ شدہ پائے گئے ۔علاوہ ازیں نیوز ایجنسی این این آئی کے مطابق ڈیری فارمرز کی جانب سے دودھ کی قیمتوں میں یکدم 50 روپے فی لٹر اضافے پر کمشنر نے نیا نوٹیفکیشن جاری کرنے کے لیے اجلاس طلب کر لیا ہے۔ کراچی کے ڈیری فارمرز نے دودھ کی قیمت میں فوری طور پر 50 روپے فی لٹر اضافے کا مطالبہ کرتے ہوئے یکم اکتوبر تک قیمتوں میں اضافے کا نوٹیفکیشن جاری نہ کرنے پر وزیراعلی ہاؤس کے باہر احتجاج کرنے کا مطالبہ کیا تھا جس پر کمشنر کراچی نے اجلاس طلب کر لیا ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

سکولوں میں مزید ساڑھے 12 ہزار عارضی اساتذہ بھرتی کرنیکا فیصلہ

تمام اضلاع میں ایمپلائمنٹ ایکس چینجز قائم کی جائینگی : رانا مشہود

آئندہ ماہ مزید 35 الیکٹرک بسیں پہنچیں گی، کینال روڈ روٹ پر چلیں گی

گرانفروشی پر 9 دکانیں سیل، 8 دکاندار گرفتار، جرمانے

شافع کی چینی قونص ل جنرل سے ملاقات

مناواں ہسپتال سے کینسر یونٹ ختم ،ٹی ایچ کیوکادرجہ دیدیا گیا

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ایک نشست آوارہ کتوں کے ساتھ
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
برابری کے حقوق کی آئینی ضمانت بیکار ہے
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
بہار آئی تو .......!!
عرفان صدیقی
رشید صافی
خان صاحب کے بغیر پی ٹی آئی
رشید صافی
سلمان غنی
چھوٹے صوبوں کی تشکیل
سلمان غنی
حافظ محمد ادریس
حضرت عدی بن حاتم طائی رضی اللہ عنہ…(2)
حافظ محمد ادریس