پانی کے ٹینک اور کنویں سے دو لاشیں برآمد

  • کراچی
پانی کے ٹینک اور کنویں سے دو لاشیں برآمد

کراچی(اسٹاف رپورٹر)نیا ناظم آباد میں زیر تعمیر بلڈنگ کے ٹینک سے ڈوبی ہوئی ایک شخص کی لاش برآمد،ریسکیو حکام کے مطابق لاش کو عباسی ہسپتال منتقل کردیا گیا۔

لاش کی شناخت نبیل حسین کے نام سے ہوئی شناخت لاش کی جیب سے ملنے والے شناختی کارڈ کی مدد سے کی گئی۔پولیس کا کہنا ہے کہ واقعہ کی تحقیقات کی جارہی ہیں۔علاوہ ازیں درسانہ چنہ علی حمل بلوچ گوٹھ میں پانی کے کنویں سے لڑکے کی لاش ملی۔لاش کی شناخت 15 سالہ برکت ولد امام بخش کے نام سے ہوئی۔لاش کو تھانہ کارروائی کے بعد ورثاء کے حوالے کردیا گیا۔ مزید برآں نارتھ ناظم آباد بلاک ایل ظفر ہاؤس کے قریب ندی سے بوری بند بنا سر کے ایک مرد کا دھڑ برآمد ہوا،لاش کی شناخت نہیں ہوسکی۔

