پانی کے ٹینک اور کنویں سے دو لاشیں برآمد
کراچی(اسٹاف رپورٹر)نیا ناظم آباد میں زیر تعمیر بلڈنگ کے ٹینک سے ڈوبی ہوئی ایک شخص کی لاش برآمد،ریسکیو حکام کے مطابق لاش کو عباسی ہسپتال منتقل کردیا گیا۔
لاش کی شناخت نبیل حسین کے نام سے ہوئی شناخت لاش کی جیب سے ملنے والے شناختی کارڈ کی مدد سے کی گئی۔پولیس کا کہنا ہے کہ واقعہ کی تحقیقات کی جارہی ہیں۔علاوہ ازیں درسانہ چنہ علی حمل بلوچ گوٹھ میں پانی کے کنویں سے لڑکے کی لاش ملی۔لاش کی شناخت 15 سالہ برکت ولد امام بخش کے نام سے ہوئی۔لاش کو تھانہ کارروائی کے بعد ورثاء کے حوالے کردیا گیا۔ مزید برآں نارتھ ناظم آباد بلاک ایل ظفر ہاؤس کے قریب ندی سے بوری بند بنا سر کے ایک مرد کا دھڑ برآمد ہوا،لاش کی شناخت نہیں ہوسکی۔