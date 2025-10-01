صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سرکاری افسران کے اثاثے ظاہر کرنے کی تجاویز خوش آئند ،پاسبان

  • کراچی
کراچی (این این آئی)پاسبان ڈیموکریٹک پارٹی کے جنرل سیکریٹری اقبال ہاشمی نے آئی ایم ایف مشن کی جانب سے پاکستان کے تمام اعلیٰ سرکاری افسران کے اثاثے ظاہر کرنے کی تجویز اور سرکاری ملازمین کی بدعنوانی کے خلاف موثر کارروائی کے لیے ترامیم کی سفارشات کو شفاف طرزِ حکمرانی اور احتساب کے نفاذ کے لیے مثبت قدم قرار دیا ہے ۔

 انہوں نے کہا کہ پاسبان مسلسل اس جانب توجہ مبذول کراتی رہی ہے کہ ملکی معیشت کی بہتری کے لیے ضروری ہے کہ ملک کے غریب اور متوسط طبقے پر اضافی مالی بوجھ ڈالنے کے بجائے اشرافیہ پر موثر ٹیکس پالیسیاں اور ٹیکس نیٹ کا اطلاق کیا جائے ۔ وزراء اور اعلیٰ حکومتی افسران کی غیر ضروری تنخواہوں اور مراعات کا ازسرِ نو جائزہ لیا جائے۔

