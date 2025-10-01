صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گڑھے میں دو بچوں کے ڈوبنے کا مقدمہ درج

  • کراچی
گڑھے میں دو بچوں کے ڈوبنے کا مقدمہ درج

کراچی(اسٹاف رپورٹر)گلستان جوہر میں گڑھے میں جمع پانی میں ڈوب کر دو بچوں کی ہلاکت کا معاملہ،ملیر کینٹ پولیس نے واقعہ کا مقدمہ درج کر لیا۔

مقدمہ متوفی مرید حسین کے والد عبدلمنیر کی مدعیت میں درج مقدمہ قتل بلسبب کی دفعہ 322 کے تحت درج کیا گیا ہے ، مدعی مقدمہ کے بیان دیا کہ وہ ڈیوٹی پر تھا کہ فون پر اطلاع ملی کہ اس کا بیٹا اور محلے دار بچہ حارث پانی میں ڈوب کر فوت ہوگئے ،زیر تعمیر پلاٹ پر بیسمنٹ کے لیے کیے گئے گڑھے میں موجود پانی میں دونوں بچے ڈوبے ہیں،پلاٹ پر کوئی حفاظتی دیوار موجود نہیں ہے ،مقدمے کے متن کے مطابق واقعہ مالکان، بلڈر، ٹھیکیدار اور دیگر کی غفلت اور لاپروائی کا نتیجہ ہے ،پولیس کا کہنا ہے کہ مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

راشن کارڈ: 2 لاکھ ورکرز کو ماہانہ 3 ہزارکی سبسڈی ملنے لگی

ترقیاتی سکیموں کیلئے 28 ارب کے فنڈز کی منظوری

امریکی 20 نکاتی منصوبہ اور اس کی پذیرائی مسترد : سعد رضوی

امریکی صدر نے 20 نکاتی امن فارمولا دیا، حتمی فیصلہ نہیں ہوا : طاہر اشرفی

وزیر ہاؤسنگ کا جاری ترقیاتی کاموں کا جائزہ

انسداد سموگ کیلئے بلا تعطل کارروائیاں کرنے کی ہدایت

آج کے کالمز

ایاز امیر
عالمِ اسلام اور نئی حقیقتوں کا ادراک
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں انصاف کا ڈرامہ
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
ہم ترجمہ کیوں کریں؟
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
کیا غزہ میں جنگ بندی ہونے والی ہے؟
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
ٹرمپ امن منصوبے کے خدوخال
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
نفسیاتی مسائل‘ اسباب اور اُن کا حل
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر