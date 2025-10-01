گڑھے میں دو بچوں کے ڈوبنے کا مقدمہ درج
کراچی(اسٹاف رپورٹر)گلستان جوہر میں گڑھے میں جمع پانی میں ڈوب کر دو بچوں کی ہلاکت کا معاملہ،ملیر کینٹ پولیس نے واقعہ کا مقدمہ درج کر لیا۔
مقدمہ متوفی مرید حسین کے والد عبدلمنیر کی مدعیت میں درج مقدمہ قتل بلسبب کی دفعہ 322 کے تحت درج کیا گیا ہے ، مدعی مقدمہ کے بیان دیا کہ وہ ڈیوٹی پر تھا کہ فون پر اطلاع ملی کہ اس کا بیٹا اور محلے دار بچہ حارث پانی میں ڈوب کر فوت ہوگئے ،زیر تعمیر پلاٹ پر بیسمنٹ کے لیے کیے گئے گڑھے میں موجود پانی میں دونوں بچے ڈوبے ہیں،پلاٹ پر کوئی حفاظتی دیوار موجود نہیں ہے ،مقدمے کے متن کے مطابق واقعہ مالکان، بلڈر، ٹھیکیدار اور دیگر کی غفلت اور لاپروائی کا نتیجہ ہے ،پولیس کا کہنا ہے کہ مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی ۔