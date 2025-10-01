صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • کراچی
صارم برنی کی درخواست ضمانت چھٹی بار مسترد

کراچی (اسٹاف رپورٹر)دستاویزات میں ردوبدل اور انسانی اسمگلنگ کے مقدمے میں سماجی رہنما صارم برنی کی درخواست ضمانت چھٹی بار مسترد کردی گئی۔ وفاقی اینٹی کرپشن عدالت کے روبرو وکیل صفائی راج علی واحد کنور نے درخواست ضمانت میں موقف اختیار کیا تھا۔

 کہ ملزم کو جون 2024 میں گرفتار کیا گیا تھا، ایک برس گزرنے کے باوجود مقدمے میں تاحال فرد جرم عائد نہیں کی گئی ہے ۔ وکیل صفائی نے کہا کہ ضمانت پر رہائی ملزم کا قانونی حق ہے ۔ ملزم کا انسانی حقوق کے میدان میں نمایاں کردار رہا ہے اور اسے بلاوجہ انتقامی کارروائی کا نشانہ بنایا جارہا ہے ۔ ملزم کو استغاثہ کے رحم کرم پر جیل میں سڑنے کے لئے نہیں چھوڑا جاسکتا۔ 

