ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی کی اسلامی بینکاری سے متعلق تصنیف شائع
کراچی(اسٹاف رپورٹر)ممتاز ماہر معاشیات اور بینکار ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی کی تازہ تصنیف ’’اسلامی بینکاری، غیر سودی یا سودی و استحصالی ‘‘شائع ہو گئی۔یہ کتاب ایسے موقع پر شائع ہوئی ہے جب 26ویں آئینی ترمیم کے تحت حکومت معیشت و بینکاری اور مالیاتی نظام سے 31دسمبر 2027ء تک ربا (سود)کو ختم کرنے کی پابند ہے ۔
تاہم اس ضمن میں مختلف طبقات کی طرف سے نہ صرف خدشات و شبہات کا اظہار کیا جاتا رہا ہے بلکہ بہت سے سوالات بھی اٹھائے جارہے ہیں، اس کتاب میں ان تمام امور کا احاطہ کیا گیا ہے اور ان سوالات کے مفصل جوابات بھی دئیے گئے ہیں۔علاہ ازیں اس کتاب میں اسلامی نظام معیشت کے بارے میں قرآنی احکامات کی روشنی میں رہنما اصول اور مقاصد شریعہ بیان کرنے کے ساتھ اعداد و شمار کی روشنی میں معیشت کی صورتحال کا تفصیلی جائزہ پیش کیا گیا ہے ۔