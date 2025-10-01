صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی کی اسلامی بینکاری سے متعلق تصنیف شائع

  • کراچی
ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی کی اسلامی بینکاری سے متعلق تصنیف شائع

کراچی(اسٹاف رپورٹر)ممتاز ماہر معاشیات اور بینکار ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی کی تازہ تصنیف ’’اسلامی بینکاری، غیر سودی یا سودی و استحصالی ‘‘شائع ہو گئی۔یہ کتاب ایسے موقع پر شائع ہوئی ہے جب 26ویں آئینی ترمیم کے تحت حکومت معیشت و بینکاری اور مالیاتی نظام سے 31دسمبر 2027ء تک ربا (سود)کو ختم کرنے کی پابند ہے ۔

تاہم اس ضمن میں مختلف طبقات کی طرف سے نہ صرف خدشات و شبہات کا اظہار کیا جاتا رہا ہے بلکہ بہت سے سوالات بھی اٹھائے جارہے ہیں، اس کتاب میں ان تمام امور کا احاطہ کیا گیا ہے اور ان سوالات کے مفصل جوابات بھی دئیے گئے ہیں۔علاہ ازیں اس کتاب میں اسلامی نظام معیشت کے بارے میں قرآنی احکامات کی روشنی میں رہنما اصول اور مقاصد شریعہ بیان کرنے کے ساتھ اعداد و شمار کی روشنی میں  معیشت کی صورتحال کا تفصیلی جائزہ پیش کیا گیا ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

کمشنر گو جرانوالہ کا دورہ گجرات کٹھالہ بیوٹیفکیشن سائٹ کا معائنہ

چیئرمین لینڈ ریکارڈ اتھارٹی طارق سبحانی کا ای خدمت مرکز سیالکوٹ کا دورہ

مولانا ظفر علی چوک تا پنڈی بائی پاس سڑک کی تعمیر کا آغاز

سیالکوٹ:سیلاب سے نقصان کے جائزہ کیلئے سروے کا آ غاز

علی ہمایوں بٹ گوجرانوالہ چیمبر آف کامرس کے صدر منتخب

سیالکوٹ چیمبر آف کامرس کی سالانہ جنرل باڈی کا اجلاس

آج کے کالمز

ایاز امیر
عالمِ اسلام اور نئی حقیقتوں کا ادراک
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں انصاف کا ڈرامہ
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
ہم ترجمہ کیوں کریں؟
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
کیا غزہ میں جنگ بندی ہونے والی ہے؟
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
ٹرمپ امن منصوبے کے خدوخال
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
نفسیاتی مسائل‘ اسباب اور اُن کا حل
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر