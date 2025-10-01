صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

فرحان غنی و دیگر ملزمان کے خلاف تشدد کیس سے دہشت گردی کی دفعات خارج

  • کراچی
کراچی (اسٹاف رپورٹر) انسداد دہشت گردی منتظم عدالت نے ٹاؤن چیئرمین فرحان غنی و دیگر کے خلاف سرکاری ملازمین پر تشدد کے مقدمے سے دہشتگردی کی دفعات خارج کرکے مقدمہ سیشن عدالت منتقل کردیا۔

عدالت کے تحریری حکم نامے کے مطابق تفتیشی افسر نے ملزمان کو زیر دفعہ 497 بی ٹو کے تحت ضمانت پر رہا کیا تھا۔ گواہان کے بیانات شکایت کنندہ کے بیان سے متضاد ہیں، گزشتہ سماعت پر عدالت نے گواہان کو پیش کرنے کی ہدایت کی تھی تاہم تفتیشی افسر نے مؤقف اپنایا کہ گواہان دستیاب نہیں یا ان کا سراغ نہیں مل سکا۔ مزید یہ کہ مدعی کے وکیل بھی دوران سماعت غیر حاضر رہے ۔ حکم نامے میں کہا گیا کہ فریقین نے متفقہ طور پر قرار دیا ہے کہ تحقیقات کے دوران انسداد دہشت گردی کی دفعات کا عنصر سامنے نہیں آیا۔

