جامعہ کراچی نے بی اے کے نتائج کا اعلان کر دیا
کراچی(آئی این پی )جامعہ کراچی نے ایسوسی ایٹ ڈگری اِن آرٹس ریگولر وپرائیوٹ سالانہ امتحانات 2023-24 کے نتائج کا اعلان کردیا ۔ناظم امتحانات نے بتایا کہ کامیابی کا مجموعی تناسب ریگولر میں 44.37 فیصد اور پرائیویٹ میں 43.40 فیصد رہا۔
ریگولر نتائج ریگولر سال دوئم و باہم 2023ء میں اقراء حفاظ ڈگری کالج کی طالبہ لاریب بنت ارشد محمود نے 841 نمبرز کے ساتھ پہلی پوزیشن حاصل کی جبکہ افرا بنت عابد رزاق نے دوسری اور عنزیلہ بنت یوسف نے تیسری پوزیشن حاصل کی۔ریگولر سال دوئم و باہم 2024ء میں پہلی پوزیشن نورالحرم بنت وقارالدین ، دوسری روشن بنت محمد عارف اور تیسری ہادیہ شکیل بنت شکیل احمد نے حاصل کی۔ریگولر امتحانات میں مجموعی طور پر 8353 طلبہ شریک ہوئے ، جن میں سے 1351 فرسٹ ڈویڑن اور 2355 سیکنڈ ڈویڑن میں کامیاب قرار پائے ۔ پرائیوٹ نتائج پرائیوٹ سال دوئم و باہم 2023ء میں نویرہ بنت محمد سہیل (759 نمبر) پہلی، عائشہ بتول بنت احمد دین نے دوسری اور نمرہ شعیب بنت محمد شعیب تیسری پوزیشن پر رہیں۔پرائیوٹ سال دوئم و باہم 2024ء میں رفیدہ ارشد بنت محمد ارشد نے پہلی پوزیشن، ثمینہ مراد بنت مراد خان نے دوسری اور ماہ نور ظفر بنت محمد ظفر نے تیسری پوزیشن حاصل کی۔پرائیوٹ امتحانات میں 3555 طلبہ شریک ہوئے ، جن میں 501 طلبہ فرسٹ ڈویڑن اور 1035 سیکنڈ ڈویڑن میں کامیاب قرار پائے ۔جامعہ کراچی کے مطابق کامیاب طلبہ کو ڈگریز جاری کرنے کے ساتھ ساتھ نتائج آن لائن بھی دستیاب کر دیے گئے ہیں۔