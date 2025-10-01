وزیر اعظم نے کراچی کیلئے 20ارب کالولی پاپ دیا،میئر
کراچی (این این آئی) میئر کراچی بیرسٹر مرتضیٰ وہاب نے کہا ہے کہ وزیراعظم نے کراچی کیلئے 20 ارب روپے کا لولی پاپ دیا ہے جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اس شہر کو کم از کم 200 ارب روپے درکار ہیں۔
اسلام آباد میں بیٹھ کر کراچی کے مسائل حل نہیں ہوسکتے ، شہر کو مقامی سطح پر یکسوئی کے ساتھ کام کرنا ہوگا،اس سال بلدیہ عظمیٰ کراچی 28 ارب روپے ترقیاتی منصوبوں پر خرچ کرے گی جبکہ ٹاؤن سطح کے منصوبوں کے لئے بھی 10 ارب روپے مختص کئے گئے ہیں، شہر ٹھیکیداروں کا نہیں بلکہ شہریوں کا ہے ، وفاقی حکومت کی جانب سے ٹھیکیداروں کے مفاد کو ترجیح دینا افسوسناک ہے ، جو 9سال تک سڑکیں نہیں بنا سکیں وہ آج عوام کے سامنے کس منہ سے آتی ہیں، ان خیالات کا اظہار انہوں نے نیو رضویہ سوسائٹی میں امام مہدی پارک اور اسپورٹس گراؤنڈ کا افتتاح کرنے کے بعد میڈیا کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے کیا۔میئر کراچی نے مزید کہا کہ یہ پارک ڈیڑھ سو ملین روپے کی لاگت سے تعمیر کیا گیا ہے ، یہ ساڑھے پانچ ایکڑ کی زمین پہلے کچرے کا ڈھیر تھی، تاہم اب اسے جدید تفریحی سہولیات سے آراستہ کردیا گیا ہے ، پارک میں واکنگ ٹریک، فٹبال اور کرکٹ گراؤنڈ، فلڈ لائٹس سمیت دیگر سہولیات موجود ہیں، انہوں نے کہا کہ جہاں کچرا تھا وہاں آج سبزہ ہے ، دینی اور سماجی اعتبار سے ہریالی صدقہ جاریہ ہے اور یہ منصوبہ کراچی کے شہریوں کے لئے بہترین تفریحی سہولت ہے ۔