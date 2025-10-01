شاہ لطیف ٹاؤن:3ہزارغیرقانونی گیس کنکشن منقطع
کراچی(سٹی ڈیسک)سوئی سدرن گیس کمپنی کی سیکورٹی سروسز اور کاؤنٹر گیس تھیفٹ آپریشنز ڈپارٹمنٹ نے عبداللہ گوٹھ کے نزدیک شاہ لطیف ٹاؤن، ملیر میں چھاپے کے دوران 16 انچ مین ڈسٹری بیوشن لائن سے براہِ راست غیرقانونی کنکشن پایا۔
جس کے ذریعے تقریباً 2,600 گھروں کو گیس فراہم کی جا رہی تھی۔ ملزمان غیرقانونی کنکشن دینے کے عوض پیشگی 20ہزارروپے لیتے تھے اور ماہانہ ادائیگی کے طور پر 1500 روپے وصول کرتے تھے۔ موقع پر تمام غیرقانونی کنکشن منقطع کر دیے گئے ، اور ہجوم کے حملے کے باوجود ایس ایس جی سی کی ٹیموں نے تمام غیرقانونی کنیکشنز منقطع کرنا جاری رکھے ۔ملزمان اللہ وڑایا عباسی ، واجد بلوچ، خان محمد بولیدی، خیر محمد کالیری، انور سیال اور شاہ محمد کے خلاف ایف آئی آر درج کر دی گئی ہے ۔علاوہ ازیں یار محمد گوٹھ میں 20 انچ مین ڈسٹری بیوشن لائن پر غیر قانونی زیرِ زمین براہِ راست کنکشن پایا گیا۔ اس لائن کو پنکچر کر کے یار محمد گوٹھ کے 400 گھروں کو گیس فراہم کی جا رہی تھی، جہاں مجرمین پیشگی 12ہزارروپے اور ماہانہ 2ہزارروپے وصول کر رہے تھے ۔ مجرمین دو بھاری گیس جنریٹر براہِ راست استعمال کر رہے تھے ، دونوں جنریٹر موقع پر قبضے میں لے لیے گئے ۔ گیس چوری کرنے کے لیے استعمال ہونے والے تمام کلمپ اور غیر قانونی پائپ موقع پر ہٹا دی گئیں۔ رہائشیوں کو غیر قانونی براہِ راست کنکشن فراہم کرنے کے الزام میں علی چندیو اور بادشاہ خان کے خلاف ایف آئی آر درج کر دی گئی ہے ۔