قومی ا دارہ امراض قلب:ایک ہزار شہریوں کو سی پی آر ماسٹر ٹرینرز بنانے کا منصوبہ
کراچی(مانیٹرنگ ڈیسک)پاکستان میں روزانہ سیکڑوں افراد اچانک دل بند ہونے کے باعث موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں جبکہ قومی ادارہ برائے امراضِ قلب (این آئی سی وی ڈی) کے ایمرجنسی وارڈ میں روزانہ 70 سے 100 ایسے مریض لائے جاتے ہیں جن میں سے کئی اسپتال پہنچنے سے پہلے ہی دم توڑ دیتے ہیں۔
اس تشویشناک صورتحال کے پیشِ نظر این آئی سی وی ڈی نے نجی فارما کے تعاون سے 1000 شہریوں کو سی پی آر (کارڈیو پلمونری ریسسٹی ٹیشن) ماسٹر ٹرینرز بنانے کا منصوبہ شروع کر دیا ہے تاکہ لوگ ابتدائی قیمتی منٹوں میں زندگیاں بچا سکیں۔افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے این آئی سی وی ڈی کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ڈاکٹر طاہر صغیر نے کہا کہ اچانک دل بند ہونے کے کیسز نوجوانوں میں خطرناک حد تک بڑھ رہے ہیں۔ ان کے مطابق اگر سی پی آر تین سے پانچ منٹ کے اندر کر دیا جائے تو مریض کی جان بچنے کے امکانات کئی گنا بڑھ جاتے ہیں۔ ہمارا مقصد عام شہریوں کو زندگی بچانے کی یہ بنیادی مہارت سکھانا ہے تاکہ وہ فوری طور پر مداخلت کر سکیں اور اموات کو روکا جا سکے ۔
ان کا کہنا تھا کہ موبائل فون پر وقت ضائع کرنا، نیند، ورزش اور خوراک کو نظر انداز کرنا دل کے امراض کو جنم دے رہا ہے ۔ ماضی میں جب لوگ سادہ غذا اور دیسی گھی استعمال کرتے تھے تو دل کا دورہ نایاب تھا، اب جنک فوڈ، مٹھائیاں اور کاہلی نے اسے وبا میں بدل دیا ہے ، انہوں نے عوام کو تلقین کی کہ میٹھے کی جگہ پھل کھائیں اور سبزیوں، دالوں اور روزانہ کی چہل قدمی کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔این آئی سی وی ڈی کے پروفیشنل اسکلز ڈپارٹمنٹ کی سربراہ ڈاکٹر نوبیہ مہدی نے کہا کہ ان کے ایمرجنسی وارڈ میں روزانہ 70 سے 100 مریض لائے جاتے ہیں، جن میں سے چار پانچ اکثر ڈیڈ آن آرائیول ہوتے ہیں۔ پہلے تین سے پانچ منٹ زندگی اور موت کے درمیان فیصلہ کن ہوتے ہیں۔