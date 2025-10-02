صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

میرپورخاص:1106 اسکولز کی عمارتیں خستہ حال ہونیکا انکشاف

  • کراچی
میرپورخاص:1106 اسکولز کی عمارتیں خستہ حال ہونیکا انکشاف

میرپور خاص (بیورو رپورٹ) میرپورخاص ڈویژن کے 1106 پرائمری اور سیکنڈری ہائر سیکنڈری اسکولوں کی عمارتیں خستہ حال ہونے کا انکشاف ہوا ہے ۔ محکمہ تعلیم میرپورخاص ڈویژن نے سروے کے دوران خطرناک قرار دی گئی۔۔۔

 عمارتوں کی تعمیر نو اور مرمت کے لیے مکمل رپورٹ سیکرٹری تعلیم سمیت متعلقہ حکام کو ارسال کر دی ہے ۔ اطلاعات کے مطابق 3 اضلاع تھرپارکر، عمرکوٹ اور میرپورخاص میں سے ضلع میرپورخاص میں 17 پرائمری، 19 سیکنڈری ہائر سیکنڈری اسکول، تعلقہ ڈگری میں 88 پرائمری اور 16 ہائر، تعلقہ کوٹ غلام محمد میں 137 پرائمری، 6 سیکنڈری ، تعلقہ حسین حسین بخش مری میں 49 پرائمری، 3 سیکنڈری، تعلقہ جھڈو میں سیکنڈری، تعلقہ سندھڑی میں سیکنڈری، 49 پرائمری اور 1 سیکنڈری ، تعلقہ شجاع آباد کے 45 پرائمری ،3 سیکنڈری اسکولوں سمیت 539 اسکول ، ضلع تھرپارکر کے 152 پرائمری اور سیکنڈری اسکول، میرپورخاص ڈویژن کے 1106 پرائمری و سیکنڈری اور ہائر سیکنڈری اسکول ہیں جن کی عمارتوں میں ہزاروں طلبا و طالبات زیر تعلیم ہیں۔ ان خستہ حال اور خطرناک عمارتوں کی وجہ سے زیر تعلیم بچوں اور اساتذہ کی زندگیوں کو شدید خطرہ لاحق ہے ۔ ذرائع کے مطابق فراہم کردہ فنڈز ان اسکولوں کو بہتر بنانے پر خرچ نہیں کیے جاتے ۔ سیاسی، سماجی، مذہبی جماعتوں نے مطالبہ کیا کہ خطرناک اسکولوں کی فوری مرمت کی جائے ۔ چیف مانیٹرنگ افسر میر حسن کے مطابق ہم نے خستہ حال اسکولوں کا سروے کر کے اعداد و شمار اعلیٰ حکام کو پیش اور جلد مرمت کرانے کی سفارش کی ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

مسلم ٹاؤن کمیونٹی سنٹر نے ایل ڈی اے کے کروڑوں دبالئے

پاک چین دوستی خطے میں ترقی و امن کی روشن مثال : ابراہیم حسن مراد

بانی اخوت ڈاکٹر امجد ثاقب کے نام پہلا عالمی ایدھی ایوارڈ

گیس کے نئے کنکشنز لگانے کا باضابطہ آغاز

پنجاب یونیورسٹی :انتظامیہ کے ناروا سلوک پر طلبہ کا یوم سیاہ

مسجد کے قاری کا قتل ، مجرم کو سزائے موت کاحکم

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
تضادات‘ تضادات اور تضادات
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
امن کا داعی اور امن کا نوبیل انعام
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
بدتہذیبی کا مقابلہ
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
کرکٹ کا اُلجھا ہوا ریشم
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
خنجر یا تلوار؟
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
غزہ جنگ کے خاتمے کیلئے ٹرمپ کا مجوزہ منصوبہ …(1)
مفتی منیب الرحمٰن