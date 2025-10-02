میرپورخاص:1106 اسکولز کی عمارتیں خستہ حال ہونیکا انکشاف
میرپور خاص (بیورو رپورٹ) میرپورخاص ڈویژن کے 1106 پرائمری اور سیکنڈری ہائر سیکنڈری اسکولوں کی عمارتیں خستہ حال ہونے کا انکشاف ہوا ہے ۔ محکمہ تعلیم میرپورخاص ڈویژن نے سروے کے دوران خطرناک قرار دی گئی۔۔۔
عمارتوں کی تعمیر نو اور مرمت کے لیے مکمل رپورٹ سیکرٹری تعلیم سمیت متعلقہ حکام کو ارسال کر دی ہے ۔ اطلاعات کے مطابق 3 اضلاع تھرپارکر، عمرکوٹ اور میرپورخاص میں سے ضلع میرپورخاص میں 17 پرائمری، 19 سیکنڈری ہائر سیکنڈری اسکول، تعلقہ ڈگری میں 88 پرائمری اور 16 ہائر، تعلقہ کوٹ غلام محمد میں 137 پرائمری، 6 سیکنڈری ، تعلقہ حسین حسین بخش مری میں 49 پرائمری، 3 سیکنڈری، تعلقہ جھڈو میں سیکنڈری، تعلقہ سندھڑی میں سیکنڈری، 49 پرائمری اور 1 سیکنڈری ، تعلقہ شجاع آباد کے 45 پرائمری ،3 سیکنڈری اسکولوں سمیت 539 اسکول ، ضلع تھرپارکر کے 152 پرائمری اور سیکنڈری اسکول، میرپورخاص ڈویژن کے 1106 پرائمری و سیکنڈری اور ہائر سیکنڈری اسکول ہیں جن کی عمارتوں میں ہزاروں طلبا و طالبات زیر تعلیم ہیں۔ ان خستہ حال اور خطرناک عمارتوں کی وجہ سے زیر تعلیم بچوں اور اساتذہ کی زندگیوں کو شدید خطرہ لاحق ہے ۔ ذرائع کے مطابق فراہم کردہ فنڈز ان اسکولوں کو بہتر بنانے پر خرچ نہیں کیے جاتے ۔ سیاسی، سماجی، مذہبی جماعتوں نے مطالبہ کیا کہ خطرناک اسکولوں کی فوری مرمت کی جائے ۔ چیف مانیٹرنگ افسر میر حسن کے مطابق ہم نے خستہ حال اسکولوں کا سروے کر کے اعداد و شمار اعلیٰ حکام کو پیش اور جلد مرمت کرانے کی سفارش کی ہے ۔