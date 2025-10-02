غیر قانونی سرگرمیوں پرپولیس اہلکار برطرف
محراب پور(نمائندہ دنیا)ایس ایس پی نوشہرو فیروز میر روحل کھوسو نے قمر الدین چانڈیو تھانے پر تعینات پولیس اہلکار میر حسن زرداری کو منشیات فروش اور جرائم پیشہ عناصر کی سرپرستی، فرائض میں غفلت برتنے کے الزام میں نوکری سے برطرف کر دیا۔۔۔
ایس ایس پی کے مطابق اہلکار کے خلاف غیرقانونی سرگرمیوں کی تحقیقات کے بعد کارروائی عمل میں لائی گئی، محکمہ پولیس کا مقصد عوام کی جان و مال کی حفاظت ہے ، محکمے میں کسی بھی اہلکار کوقانون شکنی یا مجرموں سے تعلقات کی ہرگز اجازت نہیں دی جائے گی۔