صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

غیر قانونی سرگرمیوں پرپولیس اہلکار برطرف

  • کراچی
غیر قانونی سرگرمیوں پرپولیس اہلکار برطرف

محراب پور(نمائندہ دنیا)ایس ایس پی نوشہرو فیروز میر روحل کھوسو نے قمر الدین چانڈیو تھانے پر تعینات پولیس اہلکار میر حسن زرداری کو منشیات فروش اور جرائم پیشہ عناصر کی سرپرستی، فرائض میں غفلت برتنے کے الزام میں نوکری سے برطرف کر دیا۔۔۔

 ایس ایس پی کے مطابق اہلکار کے خلاف غیرقانونی سرگرمیوں کی تحقیقات کے بعد کارروائی عمل میں لائی گئی، محکمہ پولیس کا مقصد عوام کی جان و مال کی حفاظت ہے ، محکمے میں کسی بھی اہلکار کوقانون شکنی یا مجرموں سے تعلقات کی ہرگز اجازت نہیں دی جائے گی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

چنیوٹ:فوڈ اتھارٹی کی کارروائیاں، 137، 52 ہزار کے جرمانے

فیصل آباد:سموگ اور فضائی آلودگی کے تدارک کے اقدامات

پیرا فورس فعال ، ڈپٹی کمشنر آفس میں کمانڈ پریڈ کی تقریب

جھنگ :سیلاب متاثرین کی بحالی سروے کے تحت ٹیمیں متحرک

چھاپوں کا خوف ، دکانداروں نے چینی فروخت کرنا چھوڑ دی

چنیوٹ: پیرا فورس فعال، عوامی خدمت کیلئے کمانڈ پریڈ کا انعقاد

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
تضادات‘ تضادات اور تضادات
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
امن کا داعی اور امن کا نوبیل انعام
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
بدتہذیبی کا مقابلہ
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
کرکٹ کا اُلجھا ہوا ریشم
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
خنجر یا تلوار؟
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
غزہ جنگ کے خاتمے کیلئے ٹرمپ کا مجوزہ منصوبہ …(1)
مفتی منیب الرحمٰن