زیریں سندھ میں ٹماٹر کی فصل پر خطرناک وائرس کا حملہ

  • کراچی
جھڈو (نمائندہ دنیا) تعلقہ جھڈو سمیت زیریں سندھ کے علاقوں میں ٹماٹر کی فصل پر خطرناک وائرس کا حملہ ہوگیا، جس سے فصل شدید متاثر ہورہی ہے ۔ وائرس کے حملے سے ٹماٹر کی فصل کی صحیح نشوو نما نہیں ہورہی،پودوں کے پتے سکڑ اور آنے والے پھول بھی جھڑ رہے ہیں۔۔۔

 عام طور مقامی زبان میں اس وائرس کو موڑ کے نام سے جانا جاتا ہے ۔ أٓبادگاروں نے فصل کو اس وائرس سے بچانے کے لیے مختلف مہنگی زرعی کیڑے مار ادویات کا اسپرے شروع کررکھا ہے لیکن اس کے باوجود مطلوبہ نتائج حاصل نہیں ہورہے ،جس سے أٓبادگاروں کی پریشانی بڑھتی جارہی ہے ۔ آبادگاروں اور زرعی ماہرین کے مطابق حالیہ برساتوں کے بعد ٹماٹر کی فصل میں وائرس پیدا ہوا ہے ۔ أٓبادگاروں نے ٹماٹر کی کاشت کے لیے کھیڑی بیج،کھاد اور زرعی ادویات کی مد میں بھاری اخراجات کئے ہیں اور فصل پیداوار دینے سے پہلے ہی تباہی کا شکار ہونا شروع ہوگئی ہے ، جس سے أٓبادگاروں کو بھاری مالی نقصان کا خدشہ ہے ۔ محکمہ زراعت تعلقہ جھڈو کے فیلڈ آفیسر اشفاق لغاری کے مطابق تعلقہ جھڈو کے علاقوں میں 2 ہزار 5 سو ایکڑ پر ٹماٹر کاشت کئے گئے ہیں، اگر درست تشخیص کے ساتھ زرعی ادویات کا اسپرے کیا جائے تو وائرس پر قابو پایا جاسکتا ہے۔ واضح رہے کہ زیریں سندھ میں فصل متاثر ہونے سے اس وقت مارکیٹ میں ٹماٹر 300 روپے کلو فروخت ہورہا، جس میں مزید اضافے کا امکان ہے۔

 

