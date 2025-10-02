صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ٹنڈو آدم:40 سالہ صنعتکار، والدہ کی گھر سے 2 روز پرانی لاشیں برآمد

  • کراچی
ٹنڈو آدم:40 سالہ صنعتکار، والدہ کی گھر سے 2 روز پرانی لاشیں برآمد

ٹنڈو آدم (نمائندہ دنیا) ٹنڈوآدم میں سندھ اسمال انڈسٹریز کے صنعتکار 40 سالہ غلام رسول گجر ولد محمد شفیع اور 60سالہ رضیہ زوجہ محمد شفیع کی گھر سے 2 روز پرانی لاشیں ملی ہیں۔۔۔

 دو روز قبل ہونے والی بارش و تیز ہوا کے باعث لاشوں سے تعفن اٹھنے پر علاقہ مکینوں نے پولیس کو اطلاع دی۔ پولیس نے موقع پر پہنچ کر غلام رسول گجر اور والدہ رضیہ کی لاشیں دو کمروں سے برآمد کرکے پوسٹ مارٹم کے لئے تعلقہ اسپتال منتقل کر دیا۔ علاقہ مکینوں کے مطابق متوفی کا اپنی بیوی سے کسی بات پر تنازع تھا، دو روز قبل متوفی کی زوجہ کو تینوں بیٹوں کے ہمراہ نواز ٹاؤن میں دیکھا گیا تھا۔ پولیس مزید تفتیش کے لئے سی سی ٹی وی فوٹیج کی بھی مدد لے رہی ہے ۔ ابتدائی معلومات کے مطابق متوفین کو کسی بھاری چیز سے تشدد کا نشانہ بنایا گیا ،جسم پر تشدد کے نشانات بھی ہیں جبکہ ان کا موبائل غائب ہے ۔ پولیس واقعہ کی مزید تفتیش کر رہی ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

گجرات چیمبر کے نو منتخب عہدیداروں نے حلف اٹھا لیا

صفائی کمپنی کی ناقص کارکردگی، شاہراہوں پر کوڑاکرکٹ کے ڈھیر

کمشنر اور ڈپٹی کمشنر گجرات کا میٹرک کے امتحانی مرکز کا دورہ

پنجاب ہائی وے پٹرول گوجرانوالہ ستمبر میں 29 اشتہاری مجرم گرفتار

حافظ آباد:جناح چوک کے قریب سیوریج کی بندش کے با عث سڑک پر پانی جمع

کامونکے :مختلف واقعات میں خاتون سمیت 2 افراد اغوا

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
تضادات‘ تضادات اور تضادات
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
امن کا داعی اور امن کا نوبیل انعام
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
بدتہذیبی کا مقابلہ
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
کرکٹ کا اُلجھا ہوا ریشم
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
خنجر یا تلوار؟
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
غزہ جنگ کے خاتمے کیلئے ٹرمپ کا مجوزہ منصوبہ …(1)
مفتی منیب الرحمٰن