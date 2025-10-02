ٹنڈو آدم:40 سالہ صنعتکار، والدہ کی گھر سے 2 روز پرانی لاشیں برآمد
ٹنڈو آدم (نمائندہ دنیا) ٹنڈوآدم میں سندھ اسمال انڈسٹریز کے صنعتکار 40 سالہ غلام رسول گجر ولد محمد شفیع اور 60سالہ رضیہ زوجہ محمد شفیع کی گھر سے 2 روز پرانی لاشیں ملی ہیں۔۔۔
دو روز قبل ہونے والی بارش و تیز ہوا کے باعث لاشوں سے تعفن اٹھنے پر علاقہ مکینوں نے پولیس کو اطلاع دی۔ پولیس نے موقع پر پہنچ کر غلام رسول گجر اور والدہ رضیہ کی لاشیں دو کمروں سے برآمد کرکے پوسٹ مارٹم کے لئے تعلقہ اسپتال منتقل کر دیا۔ علاقہ مکینوں کے مطابق متوفی کا اپنی بیوی سے کسی بات پر تنازع تھا، دو روز قبل متوفی کی زوجہ کو تینوں بیٹوں کے ہمراہ نواز ٹاؤن میں دیکھا گیا تھا۔ پولیس مزید تفتیش کے لئے سی سی ٹی وی فوٹیج کی بھی مدد لے رہی ہے ۔ ابتدائی معلومات کے مطابق متوفین کو کسی بھاری چیز سے تشدد کا نشانہ بنایا گیا ،جسم پر تشدد کے نشانات بھی ہیں جبکہ ان کا موبائل غائب ہے ۔ پولیس واقعہ کی مزید تفتیش کر رہی ہے ۔