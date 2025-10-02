سندھ حکومت سرکاری ملازمین سے ناانصافی کررہی ،راشد سومرو
جیکب آباد (نمائندہ دنیا) جمعیت علما اسلام سندھ کے سیکریٹری جنرل علامہ راشد محمود سومرو نے کہا ہے کہ سندھ حکومت کی ملازم دشمن پالیسیوں اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے پانی سے متعلق متنازع بیان پر شدید ردعمل ظاہر کیا ہے۔۔۔
انہوں نے کہا کہ صوبائی حکومت سرکاری ملازمین کے ساتھ ناانصافی کررہی ہے ، وفاق اور دیگر صوبوں کے ملازمین کو وہ تمام مراعات دی جارہی ہیں جن سے سندھ کے ملازمین محروم ہیں، سندھ حکومت پنشن میں کٹوتیاں کرکے ملازمین کا معاشی قتل عام کررہی ہے ۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ سندھ کے ملازمین کو دیگر صوبوں کے برابر تنخواہیں اور مراعات دی جائیں، مہنگائی کے تناسب سے تنخواہوں میں اضافہ ، پنشن کٹوتیاں واپس لی جائیں۔ پانی کے مسئلے پر وزیر اعلیٰ پنجاب کے بیان کو سخت تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پانی کسی ایک صوبے کی نہیں بلکہ پاکستان کی بقا اور سلامتی کا مسئلہ ہے ، مریم نواز کا یہ کہنا کہ پانی پنجاب کا ہے بھارتی موقف کی تائید اور قومی یکجہتی کے لئے سنگین خطرہ ہے ، پانی برف پوش پہاڑوں اور بالائی علاقوں سے بہہ کر آتا ہے اسے صوبائی ملکیت قرار دینا نہ صرف غیر آئینی اور غیر اخلاقی ہے بلکہ خانہ جنگی کو ہوا دینے کے مترادف ہے ۔انہوں کہا کہ جمعیت علما اسلام سندھ کے محنت کش ملازمین اور عوام کے ساتھ کھڑی ہے اور ان کے حقوق پر کسی صورت سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا۔