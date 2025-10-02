فنکاروں،ادیبوں،شعرا کی بہبود کیلئے اقدامات جاری رہینگے ،اویس قادر
روہڑی (نمائندہ دنیا) اسپیکر سندھ اسمبلی سید اویس قادر شاہ نے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی کلچرل ونگ سندھ کی ثقافت، تہذیب اور قومی ورثے کو اجاگر کرنے میں اہم کردار ادا کرے گا۔۔۔
ہمیں اپنی روایات،فن اور ہنرمندوں کو دنیا بھر میں روشناس کرانے کے لیے متحد ہوکر کام کرنا ہوگا، پارٹی کی جانب سے ہمیشہ فنکاروں، ادیبوں، شعرا اور ثقافتی شخصیات کی خدمات کو سراہا گیا اور آئندہ بھی ان کی فلاح و بہبود کے لیے اقدامات جاری رہیں گے ۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے پیپلز پارٹی کلچرل ونگ ڈسٹرکٹ سکھر کے نو منتخب عہدیداران سے ملاقات میں کیا، جس میں کلچرل ونگ کی تنظیم نو اور سندھ کی ثقافت و ورثے کے فروغ کے حوالے سے تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ اویس قادر شاہ نے سردار طارق خان پنہور کو صدر،عبداللطیف میرانی کو سینئر نائب صدر،وفا دلدار چنجن کو نائب صدر،حاجی محمد ادریس جاگیرانی کو جنرل سیکریٹری اور مولاداد جتوئی کو سیکریٹری اطلاعات منتخب ہونے پر مبارکباد پیش اور نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ پیپلز پارٹی کے کارکنان پارٹی کا اصل سرمایہ اور فخر ہیں، شہید قائدین نے ہمیشہ کارکنان کے ساتھ محبت،شفقت اور عزت کا رشتہ قائم رکھا ، آج بھی چیئرمین بلاول اسی مشن کو آگے بڑھاتے ہوئے کارکنان کو پارٹی کی ریڑھ کی ہڈی قرار دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ غریب، مزدور،کسان اور پسے ہوئے طبقات کے حقوق کے لیے آواز بلند کی ہے ،کلچرل ونگ اس جدوجہد میں اہم کردار ادا کرے گا۔