سکھر:پولیس کا باگھڑجی میں ڈاکوؤں کے خلاف آپریشن،ٹھکانے تباہ

  • کراچی
سکھر:پولیس کا باگھڑجی میں ڈاکوؤں کے خلاف آپریشن،ٹھکانے تباہ

سکھر(بیورو رپورٹ) ایس ایس پی سکھر اظہر خان کے احکامات پر سکھر پولیس کا باگھڑجی کے کچے میں ڈاکوؤں کے خلاف ٹارگٹڈ آپریشن، متعدد ٹھکانے تباہ کر دئیے گئے۔۔۔

 آپریشن شہید ہیڈ کانسٹیبل خاوند بخش انڈھڑ کے قاتلوں رجب عطرانی جتوئی گینگ کی گرفتاری کے لئے کیا گیا۔ پولیس ترجمان کے مطابق آپریشن میں بکتر بند گاڑیوں، جدید مشینری سمیت پولیس کی بھاری نفری حصہ لے رہی ہے ۔ آپریشن کے حوالے سے ایس ایس پی سکھر اظہر مغل خان کا کہنا تھا کہ ڈاکو رجب جتوئی گینگ کے کئی ٹھکانوں کو تباہ اور متعدد پناہ گاوں کو آگ لگا کر مسمار کردیا گیا ہے ۔کچے سے نکلنے والے ہر راستے پر پولیس کی مزید نفری تعینات جبکہ مزید چوکیاں قائم کردی گئی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ شہید ہیڈ کانسٹیبل کی قربانیاں کبھی رائیگاں نہیں جائیں گی ، واقعہ میں ملوث تمام ملزموں کو جلد از جلد کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔

 

