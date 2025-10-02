سابق رکن قومی اسمبلی عطا اللہ خان کی ضمانت منظور
کراچی (اسٹاف رپورٹر) سندھ ہائیکورٹ نے بنارس کے علاقے میں تحریک انصاف کے احتجاج کے دوران ہنگامہ آرائی کے مقدمے میں سابق رکن قومی اسمبلی عطا اللہ خان کی ضمانت منظور کرتے ہوئے پچاس ہزار روپے کے مچلکے جمع کرانے کا حکم دے دیا۔۔۔
دوران سماعت پراسیکیوٹر نے مؤقف اختیار کیا کہ احتجاج کے دوران پولیس اہلکار زخمی ہوئے ، عدالت نے استفسار کیا کہ ملزم کے قبضے سے کیا برآمدگی ہوئی؟ سرکاری وکیل نے بتایا کہ ملزم کے قبضے سے پرس، قومی شناختی کارڈ اور اے ٹی ایم کارڈ برآمد ہوئے ہیں۔ درخواست گزار کے وکیل عبدالوہاب بلوچ نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ پولیس نے سیاسی مہم کو نشانہ بناتے ہوئے رہنماؤں پر جھوٹے مقدمات قائم کیے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ تحریک انصاف نے کراچی کے علاقے بنارس میں امن مارچ نکالا تھا۔