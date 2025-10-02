صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

رہائشی پلاٹ پرکمرشل تعمیرات، فریقین کو نوٹس جاری ،جواب طلب

  • کراچی
کراچی (اسٹاف رپورٹر)سندھ ہائیکورٹ نے کورنگی بھٹائی کالونی میں رہائشی پلاٹ پر کمرشل تعمیرات کے خلاف دائر درخواست پر فریقین کو نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کرلیا۔۔۔

 درخواست گزار کے وکیل نے عدالت کو بتایا کہ متعلقہ پلاٹ رہائشی مقاصد کے لیے مختص ہے لیکن اس پر غیر قانونی طور پر کمرشل تعمیرات کی جارہی ہیں جو کہ شہر کے ماسٹر پلان کی صریح خلاف ورزی ہے ۔ وکیل کا کہنا تھا کہ غیر قانونی تعمیرات کے خلاف متعدد محکموں میں شکایات بھی درج کرائی گئی ہیں مگر تاحال کوئی کارروائی عمل میں نہیں آئی۔ وکیل درخواست گزار نے استدعا کی کہ عدالت فوری غیر قانونی تعمیرات مسمار کرنے کے احکامات جاری کرے۔

