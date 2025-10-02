صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بوری سے ملنے والے دھڑ کی شناخت ہوگئی

  • کراچی
کراچی(اسٹاف رپورٹر) نارتھ ناظم آباد بلاک ایل عرفات ٹاؤن گجر نالے سے گزشتہ روز نامعلوم شخص کا بوری میں بند دھڑ ملنے کا واقعہ، مقتول کی شناخت محمد یوسف کے نام سے کرلی گئی۔۔۔

 پولیس کے مطابق مقتول مانسہرہ اوگی کا رہائشی تھا،مقتول کی شناخت تلاش ڈیوائس کی مدد سے ہوئی،واقعے کامقدمہ سرکار مدعیت میں تیموریہ تھانے میں درج کرلیا گیا مقدمہ قتل سمیت دیگر دفعات کے تحت نامعلوم ملزمان کے خلاف درج کیا گیا ،مقتول کو تیز دھار آلہ کی مدد سے قتل کرکے اس کی گردن ساتھ لے جانے اور لاش ندی میں پھینک گئی۔دوسری جانب بدھ کی صبح گلستان جوہر پہلوان گوٹھ قبرستان کے قریب سے بھی پلاسٹک کے تھیلے سے انسانی سر ملا پولیس کا کہنا ہے کہ ملنے والا سر کس کا ہے اس حوالے سے تحقیقات کی جارہی ہیں۔

 

