ٹاؤن چیئرمین ابراہیم حیدری کا ہینڈز کے اسپتال کا دورہ
کراچی (اسٹاف رپورٹر)ٹاوَن میونسپل کارپوریشن ابراہیم حیدری کے چیئرمین نظیر احمد بھٹو نے ملیر کے علاقے جام کنڈا میں غیر سرکاری تنظیم، ہینڈز کی جانب سے قائم کردہ اسپتال کا دورہ کیا۔۔۔
دورے کے دوران انہوں نے اسپتال کے مختلف سیکشنز کا معائنہ بھی کیا۔ اسپتال کی انتظامیہ اور ڈاکٹرز کی جانب سے نظیر احمد بھٹو کو بریفنگ بھی دی گئی۔ اس موقع پر نظیر احمد بھٹو نے اپنی طرف سے مالی معاونت کا بھی اعلان کیا اور بچیوں کو میڈیکل کے شعبے میں تعلیم کے ساتھ ڈسپینسر کا کورس کروانے کے عمل کو سراہا۔ علاوہ ازیں ٹاؤن چیئرمین کو جام کنڈا کے لاسی محلہ میں کارکنان اور جیالوں کی جانب سے ظہرانہ دیا گیا مکینوں کی جانب سے پینے کے پانی کی بندش کی شکایت پر نظیر احمد بھٹو نے اپنی طرف سے پانی کی لائن کا مرمتی کام کروانے ،نئے پائپ لگانے اور تمام اخراجات ذاتی طور پر ادا کرنے کا اعلان کیا۔