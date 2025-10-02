صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جامعہ اردو گلشن کیمپس میں محفل میلاد کا اہتمام

  کراچی
جامعہ اردو گلشن کیمپس میں محفل میلاد کا اہتمام

کراچی(اسٹاف رپورٹر)وفاقی اردو یونیورسٹی، شعبہ ابلاغ عامہ،گلشن کیمپس میں محفل میلاد کا اہتمام کیا گیا۔ محفل میلاد سے خطاب کرتے ہوئے انچارج شعبہ ڈاکٹر ارم فضل نے کہا کہ حضور ؐکی زندگی تمام انسانوں خصوصا مسلمانان عالم کے لئے نمونہ ہے جس پر عمل کرکے دین اور دنیا دونوں جگہ کامیاب زندگی گزاری جاسکتی ہے۔۔۔

حضور اکرم ؐ کی سیرت ہمیں انسانیت کی خدمت، انصاف، اور سچائی کا راستہ اپنانے کا درس دیتی ہے ۔ حضور نبی اکرمؐ کی ولادت باسعادت کے حوالے سے منعقد کی جانے والی روحانی محفل کا بنیادی مقصد پیغمبر محمداکرم ؐ کی زندگی اور ان کے پیغامِ امن، ہمدردی، انصاف اور اتحاد کو اجاگر کرنا ہے ۔محفل میلاد میں رفعت قدیر، کنزی فاطمہ،حسن نسیم اور محمد اظہر حسین سہروردی نے نعتیہ کلام سے حاضرین محفل کے دل موہ لئے جبکہ نظامت کے فرائض رفعت قدیر نے سر انجام دیئے ۔

 

