صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کاٹی کے وفد کا عالمگیر ویلفیئر ٹرسٹ کا دورہ

  • کراچی
کاٹی کے وفد کا عالمگیر ویلفیئر ٹرسٹ کا دورہ

کراچی (اسٹاف رپورٹر)عالمگیر ویلفیئر ٹرسٹ انٹرنیشنل نے پانچ دہائیوں سے ملک بھر میں بلا امتیاز سماجی خدمات کی اعلیٰ مثال قائم کی ہے ، سماجی خدمت کے ایسے اقدام معاشرے میں امید کی کرن اور خوشحالی پیدا کرتے ہیں۔۔۔

یہ بات کورنگی ایسوسی ایشن آف ٹریڈ اینڈ انڈسٹری(کاٹی)کے سابق صدر جنید نقی نے گزشتہ روز عالمگیر ویلفیئر ٹرسٹ انٹرنیشنل کے دورے کے موقع پر کہی۔ انکے ہمراہ کاٹی کی سینئر نائب صدر ماہین سلمان، ممبران ایگزیکٹو کمیٹی ،عامر یوسف اور شہزاد مبین بھی تھے ۔ کاٹی کے وفد نے عالمگیر ویلفیئر ٹرسٹ انٹرنیشنل کی انتظامیہ کو بھرپور تعاون کی یقین دہانی کرائی ہے ۔ اس موقع پر ٹرسٹ کے چیئرمین چودھری نثار احمد، جنرل سیکریٹری شمیم احمد چاندنہ، ڈائریکٹر ریحان یاسین، ٹرسٹی ندیم احمد، سی او او نثار احمد اور دیگر ذمہ داران نے مہمانان کو خوش آمدید کہا ۔وفد نے مستحق بچوں میں اسکول کورس اور اسکالر شپ چیک بھی تقسیم کئے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

چنیوٹ:فوڈ اتھارٹی کی کارروائیاں، 137، 52 ہزار کے جرمانے

فیصل آباد:سموگ اور فضائی آلودگی کے تدارک کے اقدامات

پیرا فورس فعال ، ڈپٹی کمشنر آفس میں کمانڈ پریڈ کی تقریب

جھنگ :سیلاب متاثرین کی بحالی سروے کے تحت ٹیمیں متحرک

چھاپوں کا خوف ، دکانداروں نے چینی فروخت کرنا چھوڑ دی

چنیوٹ: پیرا فورس فعال، عوامی خدمت کیلئے کمانڈ پریڈ کا انعقاد

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
تضادات‘ تضادات اور تضادات
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
امن کا داعی اور امن کا نوبیل انعام
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
بدتہذیبی کا مقابلہ
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
کرکٹ کا اُلجھا ہوا ریشم
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
خنجر یا تلوار؟
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
غزہ جنگ کے خاتمے کیلئے ٹرمپ کا مجوزہ منصوبہ …(1)
مفتی منیب الرحمٰن