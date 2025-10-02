کاٹی کے وفد کا عالمگیر ویلفیئر ٹرسٹ کا دورہ
کراچی (اسٹاف رپورٹر)عالمگیر ویلفیئر ٹرسٹ انٹرنیشنل نے پانچ دہائیوں سے ملک بھر میں بلا امتیاز سماجی خدمات کی اعلیٰ مثال قائم کی ہے ، سماجی خدمت کے ایسے اقدام معاشرے میں امید کی کرن اور خوشحالی پیدا کرتے ہیں۔۔۔
یہ بات کورنگی ایسوسی ایشن آف ٹریڈ اینڈ انڈسٹری(کاٹی)کے سابق صدر جنید نقی نے گزشتہ روز عالمگیر ویلفیئر ٹرسٹ انٹرنیشنل کے دورے کے موقع پر کہی۔ انکے ہمراہ کاٹی کی سینئر نائب صدر ماہین سلمان، ممبران ایگزیکٹو کمیٹی ،عامر یوسف اور شہزاد مبین بھی تھے ۔ کاٹی کے وفد نے عالمگیر ویلفیئر ٹرسٹ انٹرنیشنل کی انتظامیہ کو بھرپور تعاون کی یقین دہانی کرائی ہے ۔ اس موقع پر ٹرسٹ کے چیئرمین چودھری نثار احمد، جنرل سیکریٹری شمیم احمد چاندنہ، ڈائریکٹر ریحان یاسین، ٹرسٹی ندیم احمد، سی او او نثار احمد اور دیگر ذمہ داران نے مہمانان کو خوش آمدید کہا ۔وفد نے مستحق بچوں میں اسکول کورس اور اسکالر شپ چیک بھی تقسیم کئے ۔