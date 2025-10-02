کراچی میں موسلادھار بارش کی پیشگوئی
کراچی(مانیٹرنگ ڈیسک)محکمہ موسمیات کے مطابق کراچی میں آج رات سے 3 اکتوبر کے دوران موسلادھار بارش کا امکان ہے اور اس دوران کراچی میں آندھی، جھکڑ چلنے کے ساتھ تیزبارش متوقع ہے ۔محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ۔۔۔
ہوا کا کم دباؤ بالائی علاقوں پر آج رات سے اثرانداز ہونا شروع ہو جائے گا، ہوا کا کم دباؤ اس وقت خلیج کچھ میں موجود ہے ۔گزشتہ روز شہر قائد میں ہونے والی بارش کے باعث کراچی ائرپورٹ کا فلائٹ آپریشن متاثر ہوا، ملکی اور غیرملکی پرواز ہوائی اڈے پر لینڈ نہ کرسکی۔ائرپورٹ ذرائع نے بتایا کہ کراچی انٹرنیشنل ائرپورٹ پر فلائٹ آپریشن متاثر ہونے کے سبب ویتنام سے آنے والی کارگو پرواز کراچی ائرپورٹ پر لینڈ نہ کرسکی، لاہور سے کراچی آنے والی قومی ائرلائن کی پرواز پی کے 305 بھی لینڈ کرنے سے قاصر رہی۔