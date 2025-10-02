صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ماہی گیروں کی ماہانہ ویلفیئر دگنا کرنے کا فیصلہ

  • کراچی
ماہی گیروں کی ماہانہ ویلفیئر دگنا کرنے کا فیصلہ

کراچی(اسٹاف رپورٹر)فشر مینز کوآپریٹو سوسائٹی میں گزشتہ روزچیئرپرسن فاطمہ مجید کی صدارت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کا تیسرا اجلاس منعقد ہوا۔اجلاس میں وائس چیئرمین سلیم دیدک۔۔۔

ڈائریکٹر ڈاکٹر محمد یوسف،عبدالناصر،سید نور علی، حاجی احمد،فیصل خالد،لعل بخش،عبدالستار بھٹی، عبدالرشید ماما،محمد شکیل،شہزاد جاموٹ،رحیم بخش اور حاجی خان میر خان شریک ہوئے ۔بورڈ آف ڈائریکٹرزاجلاس میں ایجنڈے کے مطابق اہم فیصلے ہوئے ۔اجلاس میں ماہی گیروں کی ماہانہ ویلفیئر کو دگنا کرنے کا اہم فیصلہ اتفاق رائے سے کر لیا گیا۔

 

