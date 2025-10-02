اہم ترین صدر ٹائون کھنڈر کا منظر پیش کرنے لگا
کراچی (اسٹاف رپورٹر)شہر کا اہم ترین صدر ٹائون کھنڈر کا منظر پیش کرنے لگا صدر ٹائون کی انتظامیہ حقانی چوک اور پاکستان چوک کی تباہ حال سڑکوں کی مرمت کروانے میں ناکام ہوگئی۔۔۔
جس کی وجہ سے لاکھوں مکینوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے اس ضمن میں یو سی 8 کے چیئرمین محمد سلمان خان نے صدر ٹاؤن کے چیئرمین کو خط ارسال کیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ سڑکوں کی خستہ حالی پر فوری مرمت اور تعمیر نو کی جائے کیونکہ سڑکوں کی ٹوٹ پھوٹ کی وجہ سے یہاں پر سفر عذاب بن گیا ہے اس کے علاوہ صدر ٹائون کے لاکھوں مکینوں کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی کے زیر کنٹرول صدر ٹائون کا سالانہ بجٹ تین ارب 80 کروڑ روپے کا ہے پورا صدر ٹائون تباہی سے دوچار ہے یہ تمام بجٹ کہاں خرچ ہورہا ہے یہ صدر ٹائون کے چیئرمین اور انتظامیہ کیلئے سوالیہ نشان ہے صدر ٹائون میں حقانی چوک ، پاکستان چوک، رنچھوڑ لائن ، رامسوامی ، اردو بازار ، اور برنس روڈ کے علاقے خستہ حالت کا شکار ہیں سڑکوں کی تباہی اور بربادی نے پورے علاقے کو کھنڈر میں تبدیل کردیا ہے پی ٹی آئی کے بلدیاتی نمائندگان علاقوں سے غائب ہیں شہریوں رل رہے ہیں شکایات کررہے ہیں کوئی بھی ان کی فریاد سننے کو تیار نہیں ہیں دوسری جانب صدر ٹائون میڈیا سیل کے حکام کا دعویٰ ہے کہ مسائل کا جلد خاتمہ ہوجائے گا۔