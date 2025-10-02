صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جامعہ کراچی میں طلبہ تنظیموں میں جھگڑا،موٹرسائیکل نذرآتش

  کراچی
جامعہ کراچی میں طلبہ تنظیموں میں جھگڑا،موٹرسائیکل نذرآتش

کراچی(مانیٹرنگ ڈیسک)جامعہ کراچی میں 2 طلبا تنظیموں میں جھگڑا ہوا اس دوران مشتعل افراد نے موٹر سائیکل کو آگ لگادی گئی۔نجی ٹی وی کے مطابق جامعہ کراچی میں مشتعل افراد نے ڈنڈے اور پتھروں سے حملہ کیا۔۔۔

 جس کے نتیجے میں 3 طالب علم زخمی ہوگئے ۔پولیس اور رینجرز کی بھاری نفری موقع پر پہنچ گئی۔پولیس حکام کا کہنا ہے کہ صورت حال کو کنٹرول کیا جارہا ہے ، کیمپس سکیورٹی آفیسر کا کہنا ہے کہ زخمی افراد کو اسپتال منتقل کردیا گیا۔اسلامی جمعیت طلبا نے جامعہ کی انتظامیہ سے سوال کیا ہے کہ باہر سے لوگ اندر کیسے آئے ؟ ہم قانون نافذ کرنے والوں سے بھی گزارش کرتے ہیں کہ فی الفور تمام عناصر کے خلاف کارروائی کی جائے ۔

 

