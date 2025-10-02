صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

صوبائی محتسب کی زیر صدارت مشیران و ریجنل ڈائریکٹرز کا اجلاس

  • کراچی
صوبائی محتسب کی زیر صدارت مشیران و ریجنل ڈائریکٹرز کا اجلاس

کراچی(اسٹاف رپورٹر)صوبائی محتسب محمد سہیل راجپوت کی زیر صدارت مشیران و ریجنل ڈائریکٹرز کا اجلاس ،صوبائی محتسب سندھ صدر دفتر کراچی میں منعقد ہوا۔۔۔۔

 جس میں سیکریٹری منصور عباس رضوی، ڈی جی نسیم الدین میرانی، رجسٹرار مسعود عشرت و دیگر نے شرکت کی۔ اجلاس میں مشیران و ریجنل ڈائریکٹرز کی ماہانہ کارکردگی رپورٹ کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں صوبائی محتسب سندھ محمد سہیل راجپوت نے تمام ریجنل دفاتر میں درج ہونے والی عوامی شکایات کو بڑھانے اور انکے فوری حل پر زور دیا۔ 

 

