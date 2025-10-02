کراچی مصائب و مسائل کی آماجگاہ بن گیا،ایم کیو ایم
کراچی(اسٹاف رپورٹر)متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے اراکینِ سندھ اسمبلی نے کراچی کی زبوں حالی پر شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے مذمتی بیان میں کہا ہے کھربوں روپے صوبائی خزانے میں جمع کروانے والا شہر مصائب و مسائل کی آماجگاہ بن چُکا ہے۔۔۔
ٹوٹی سڑکیں ،تعفن پھیلاتے کچرے کے ڈھیر ،منشیات فروشی، لاقانونیت، تجاوزات ،تعلیم، صحت اور ٹرانسپورٹ و مواصلات کا ناقص نظام غرض یہ کہ دنیا جہاں کی رسوائیوں کا سامان پچھلے 17برس کی بامقصد نااہلی نے اس شہر میں بھر دیا ہے ۔ شہر سسک رہا ہے اور اربابِ اختیار چین کی بانسری بجانے میں مصروف ہے ، قبضہ میئر کو الزام تراشیوں اور اداکاری کرنے سے فرصت نہیں، 17سال سے بلاشرکتِ غیرے اور اٹھارویں ترمیم کے سہارے تمام وسائل اور اختیارات پر قابض ہونے کے باوجود سندھ حکومت کبھی وفاق تو کبھی سیاسی جماعتوں پر بیان بازی کرکے ڈھکوسلے دے کر جی ہلکان کئے رکھتی ہے ۔ اراکینِ صوبائی اسمبلی نے کہا کہ شہری شدید ذہنی جسمانی اذیت کا شکار ہوچکے ہیں ،حکومتی سطح پر عوامی فلاح و بہبود کا کوئی کام اِس شہر میں دُور دُور تک ہوتا ہوا نظر نہیں آتا ،لاقانونیت اپنی انتہا پر ہے ، صوبائی وزراء و مشیران کی فوج ظفر موج کبوتر کی طرح آنکھ بند کرکے سب صحیح ہے کا راگ الاپنے میں مصروف ہے ۔ حق پرست اراکینِ سندھ اسمبلی نے مزید کہا کہ اگر ماحول کی سنگینی کا درست ادراک نہ کیا گیا تو نام نہاد بادشاہی نظام عنقریب انجام کو پہنچ کر رہے گا۔