ائرپورٹ حملہ کیس،مفرورملزمان کے وارنٹ سے متعلق رپورٹ طلب
کراچی (اسٹاف رپورٹر)انسداد دہشتگردی کی عدالت میں ائرپورٹ خودکش حملہ کیس کی سماعت ہوئی، عدالت نے تفتیشی افسر کو مفرور ملزمان کے وارنٹ سے متعلق رپورٹ پیش کرنے اور وکیل صفائی کو گواہان کے بیانات کی نقول فراہم کرنے کی ہدایت کی ہے۔۔۔
انسداد دہشتگردی عدالت میں جیل حکام کی جانب سے ملزمان جاوید اور گل نساء کو پیش کیا گیا۔ سماعت کے دوران وکیل صفائی شوکت حیات ایڈووکیٹ نے موقف اختیار کیا کہ گواہان کے زیر دفعہ 161 کے بیانات کی نقول فراہم کی جائیں تاکہ دفاعی تیاری ممکن ہوسکے ۔ عدالت نے درخواست منظور کرتے ہوئے تفتیشی افسر کو ہدایت دی کہ وہ گواہان کے بیانات کی نقول وکیل صفائی کے حوالے کریں۔