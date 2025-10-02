ڈاؤ یونیورسٹی میں کارڈیک ری ہیب لی ٹیشن سروسز کا آغاز
کراچی(این این آئی)ڈاؤیونیورسٹی اوجھا کیمپس میں ’’کارڈیک ری ہیب لی ٹیشن سروسز ‘‘کا آغاز کر دیا گیا او پی ڈی بلاک اولڈ بلڈنگ کے گراؤنڈز فلور پر ڈاؤانسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی کے زیر انتظام نئی سروسز کا رسمی افتتاح۔۔۔
وائس چانسلر پروفیسر نازلی حسین نے تختی کی نقاب کشائی اور ربن کاٹ کر کیا۔ اس موقع پر پرو وائس چانسلر پروفیسر جہاں آ راحسن، ڈاؤ انٹرنیشنل میڈیکل کالج کے پرنسپل پروفیسر افتخار احمد، ڈاکٹر طارق فرمان ، بریگیڈیئر شعیب احمداوردیگربھی موجود تھے ۔