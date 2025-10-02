صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈاؤ یونیورسٹی میں کارڈیک ری ہیب لی ٹیشن سروسز کا آغاز

  • کراچی
ڈاؤ یونیورسٹی میں کارڈیک ری ہیب لی ٹیشن سروسز کا آغاز

کراچی(این این آئی)ڈاؤیونیورسٹی اوجھا کیمپس میں ’’کارڈیک ری ہیب لی ٹیشن سروسز ‘‘کا آغاز کر دیا گیا او پی ڈی بلاک اولڈ بلڈنگ کے گراؤنڈز فلور پر ڈاؤانسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی کے زیر انتظام نئی سروسز کا رسمی افتتاح۔۔۔

 وائس چانسلر پروفیسر نازلی حسین نے تختی کی نقاب کشائی اور ربن کاٹ کر کیا۔ اس موقع پر پرو وائس چانسلر پروفیسر جہاں آ راحسن، ڈاؤ انٹرنیشنل میڈیکل کالج کے پرنسپل پروفیسر افتخار احمد، ڈاکٹر طارق فرمان ، بریگیڈیئر شعیب احمداوردیگربھی موجود تھے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

گجرات چیمبر کے نو منتخب عہدیداروں نے حلف اٹھا لیا

صفائی کمپنی کی ناقص کارکردگی، شاہراہوں پر کوڑاکرکٹ کے ڈھیر

کمشنر اور ڈپٹی کمشنر گجرات کا میٹرک کے امتحانی مرکز کا دورہ

پنجاب ہائی وے پٹرول گوجرانوالہ ستمبر میں 29 اشتہاری مجرم گرفتار

حافظ آباد:جناح چوک کے قریب سیوریج کی بندش کے با عث سڑک پر پانی جمع

کامونکے :مختلف واقعات میں خاتون سمیت 2 افراد اغوا

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
تضادات‘ تضادات اور تضادات
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
امن کا داعی اور امن کا نوبیل انعام
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
بدتہذیبی کا مقابلہ
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
کرکٹ کا اُلجھا ہوا ریشم
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
خنجر یا تلوار؟
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
غزہ جنگ کے خاتمے کیلئے ٹرمپ کا مجوزہ منصوبہ …(1)
مفتی منیب الرحمٰن