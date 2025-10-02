صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کراچی(مانیٹرنگ ڈیسک)شہر قائد کے رہائشیوں کے لئے صحت کی اہم سہولت بحال ہوگئی ،سندھ گورنمنٹ اسپتال نیو کراچی میں ڈھائی سال بعد آپریشن تھیٹر بحال ہوگیا، اسپتال میں جدید مشینری کے باوجود بے ہوشی کے ڈاکٹرز نہ ہونے کے سبب مریضوں کے آپریشن کئی سال سے بند تھے۔۔۔

میڈیکل سپرنٹنڈنٹ (ایم ایس)سندھ گورنمنٹ اسپتال نیو کراچی ڈاکٹر علی مرتضیٰکے مطابق اسپتال میں جدید مشینری کی موجودگی کے باوجود صرف بے ہوشی کے ڈاکٹر زتعینات نہ ہونے کی وجہ سے مریضوں کے آپریشن (سرجری)کی معطل ہوجانے والی سہولت اب بحال ہوگئی ہے ۔ انہوں نے بتایا کہ ڈھائی سال بعد آپریشن تھیٹر بحال کر دیا گیا ہے ، اسپتال میں جدید مشینری تو موجود تھی لیکن بے ہوشی کے ڈاکٹرز نہیں تھے ، جس کی وجہ سے سالوں سے مریضوں کے آپریشن نہیں کیے جا رہے تھے ۔ایم ایس ڈاکٹر علی مرتضیٰ نے بتایا کہ اب اسپتال میں مریضوں کی آنکھوں، ہڈیوں، کان اور حلق (ای این ٹی)، گائنی اور جنرل سرجریز باقاعدگی سے کی جارہی ہیں۔انہوں نے بتایا کہ محدود وسائل میں اسپتال کے عملے کو بروئے کار لاتے ہوئے بے ہوشی کے ڈاکٹر کا انتظام کرلیا گیا ہے ، آپریشن تھیٹر بحال ہونے سے اسپتال کی ایمرجنسی کی کارکردگی میں بھی بہتری آئی ہے ۔ڈاکٹر علی مرتضیٰ کے مطابق پہلے یومیہ 200 سے زائد مریض آپریشن تھیٹر بند ہونے کے سبب دیگراسپتالوں میں ریفر کیے جا رہے تھے ، تاہم آپریشن تھیٹر بحال ہونے سے دیگر اسپتالوں پر مریضوں کا دباؤ کم ہوگا۔

 

