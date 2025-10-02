صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ٹرمپ کا 20نکاتی ایجنڈا فلسطینیوں کی سیاسی نسل کشی قرار

  • کراچی
کراچی (اسٹاف رپورٹر)فلسطین فاؤنڈیشن پاکستان کے سیکرٹری جنرل ڈاکٹر صابر ابو مریم سرپرست کمیٹی رکن نائب امیر جماعت اسلامی مسلم پرویز، رہنما ایم کیو ایم محفوظ یار خان ایڈوکیٹ۔۔۔

 میجر قمر عباس،رہنما مجلس وحدت مسلمین علامہ باقر عباس زیدی، رہنما جمعیت علمائے پاکستان علامہ قاضی احمد نورانی، رہنما تحریک انصاف اسرار عباسی، رہنما اے این ہی یونس بونیری ،اظہر علی ہمدانی نے اہنے مشترکہ بیان میں کہنا تھا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا 20 نکاتی ایجنڈا فلسطینیوں کی جسمانی نسل کشی کے بعد سیاسی نسل کشی کا اعلان ہے۔ سرزمین فلسطین کا ہر فیصلہ ان کی عوامی امنگوں کے مطابق ہونا چاہیے ۔ کسی کو یہ اختیار نہیں کہ وہ فلسطینیوں کی قسمت کا فیصلہ کرے ۔

 

