دوران ڈکیتی شہری کوقتل کرنے والے ملزمان گرفتار
کراچی (اسٹاف رپورٹر)ضلع ویسٹ پولیس نے سرجانی ٹاؤن میں شہری کے قتل میں ملوث 2 ملزمان کو گرفتار کرلیا۔ ایس ایس پی ویسٹ طارق الٰہی مستوئی کے مطابق، ملزمان نے 26 ستمبر 2025 کو علی محمد گوٹھ میں واردات کے دوران مزاحمت پر فائرنگ کی تھی۔۔۔
جس کے نتیجے میں 23 سالہ رنگ ساز محمد راشد ولد مختیار شدید زخمی ہوگیا تھا اور دوران علاج دم توڑ گیا تھا۔ایس ایس پی ویسٹ کا کہنا ہے کہ پولیس نے ٹیکنیکل و خفیہ معلومات کی بنیاد پر سیکٹر 7 میں کارروائی کرتے ہوئے واردات میں ملوث دونوں ملزمان کو گرفتار کیا۔ ملزمان کے قبضے سے 2 پسٹلز بمعہ ایمونیشن، مقتول سے چھینا گیا موبائل فون، مزید 2 موبائل فونز اور خاتون کے نام کا ایک اے ٹی ایم کارڈ برآمد کیا گیا ہے ، جو بظاہر چھینا گیا معلوم ہوتا ہے ، جس کی مزید تفصیلات حاصل کی جارہی ہیں۔پولیس کے مطابق ملزمان کے زیر استعمال موٹرسائیکل بھی تھانہ منگھوپیر کی حدود سے چوری شدہ نکلی ہے ۔ گرفتار ملزمان کی شناخت عدنان ولد محمد انور اور نجیب اللہ برکی ولد موسیٰ خان کے ناموں سے ہوئی ہے ۔ایس ایس پی ویسٹ نے بتایا کہ ملزمان کے خلاف ضابطے کے تحت مقدمات درج کرکے مزید تفتیش شروع کردی گئی ہے ۔