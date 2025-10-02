پنکچر والے کا شاگرد بھائیوں پر بدترین تشدد
کراچی (مانیٹرنگ ڈیسک)سرجانی لیاری 50 میں پنکچر والے نے شاگرد بھائیوں کو بدترین تشدد کا نشانہ بنا دیا۔نجی ٹی وی کے مطابق سرجانی لیاری 50 میں پنکچر والے نے تلخ کلامی کے بعد شاگرد بھائیوں کو لاتیں، تھپڑ مارے ایک شاگرد کی ناک کی ہڈی ٹوٹ گئی۔12
سالہ حنیف اور 15 سالہ انیس اسکول سے واپسی پر پنکچر شاپ پر کام کرتے تھے ۔کار سوار شہری نے واقعے کی ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر شیئر کی ۔پنکچر والا لوگوں کے جمع ہونے پر انہیں بھی مغلظات بکتا رہا۔پولیس نے وائرل ویڈیو کا نوٹس لے لیا ۔