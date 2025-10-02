صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ملاوٹ شدہ دودھ فروخت کرنے والوں پر جرمانے

  • کراچی
ملاوٹ شدہ دودھ فروخت کرنے والوں پر جرمانے

کراچی (اسٹاف رپورٹر)کمشنر کراچی حسن نقوی نے تمام ڈپٹی کمشنرز کو ہدایت کی ہے کہ وہ فوڈ اتھارٹی کے ساتھ مل کر شہر میں ملاوٹ شدہ فروخت کی شکایات پر کارروائی کریں یقینی بنائیں کہ مضر صحت دودھ کی فروخت کی شکایات کا ازالہ اور شہریوں کو معیاری دودھ فراہم ہو۔۔۔

 دریں اثنا ڈپٹی کمشنر شرقی ابرار جعفر نے کمشنر کراچی کو ایک رپورٹ میں بتایا ہے کہ ضلع شرقی میں دودھ کے معیار کو چیک کرنے کے لئے کارروائی شروع کر دی گئی ہے ۔ انھوں نے بتایا کہ اسسٹنٹ کمشنر جمشید ہاشم مسعود اور اسسٹنٹ کمشنر فیروزآباد بلال علوی نے 6 دودھ فروشوں پر 5لاکھ 10 ہزار روپے جرمانہ عائد کیا ہے جبکہ 60لیٹر دودھ تلف کر دیا گیا ہے ۔اسسٹنٹ کمشنر جمشید ہاشم مسعود نے تین دودھ والوں پر ایک لاکھ 80 ہزار روپے جرمانہ عائد کیا ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

اسلام آباد میں ریجنل ٹرانسپورٹ منسٹرز کانفرنس کا ا علان

ترکیہ کے سفیر کی وفاقی وزیر عمران شاہ سے ملاقات، سماجی شعبہ میں تعاون بڑھانے پر اتفاق

آئی جی کی کھلی کچہری ،شہریو ں کے مسائل سنے

عالمی بینک کا وزارت قومی صحت کی کارکردگی پر اظہار اطمینان

عوام کو مفت اور جلد انصاف کی فرا ہمی اولین ترجیح ،وفاقی محتسب

چیئرمین بی آئی ایس پی سے پی پی رہنمائوں کی ملاقات ،سیلاب متاثرین کی بحالی پر تبادلہ خیال

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
تضادات‘ تضادات اور تضادات
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
امن کا داعی اور امن کا نوبیل انعام
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
بدتہذیبی کا مقابلہ
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
کرکٹ کا اُلجھا ہوا ریشم
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
خنجر یا تلوار؟
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
غزہ جنگ کے خاتمے کیلئے ٹرمپ کا مجوزہ منصوبہ …(1)
مفتی منیب الرحمٰن