ملاوٹ شدہ دودھ فروخت کرنے والوں پر جرمانے
کراچی (اسٹاف رپورٹر)کمشنر کراچی حسن نقوی نے تمام ڈپٹی کمشنرز کو ہدایت کی ہے کہ وہ فوڈ اتھارٹی کے ساتھ مل کر شہر میں ملاوٹ شدہ فروخت کی شکایات پر کارروائی کریں یقینی بنائیں کہ مضر صحت دودھ کی فروخت کی شکایات کا ازالہ اور شہریوں کو معیاری دودھ فراہم ہو۔۔۔
دریں اثنا ڈپٹی کمشنر شرقی ابرار جعفر نے کمشنر کراچی کو ایک رپورٹ میں بتایا ہے کہ ضلع شرقی میں دودھ کے معیار کو چیک کرنے کے لئے کارروائی شروع کر دی گئی ہے ۔ انھوں نے بتایا کہ اسسٹنٹ کمشنر جمشید ہاشم مسعود اور اسسٹنٹ کمشنر فیروزآباد بلال علوی نے 6 دودھ فروشوں پر 5لاکھ 10 ہزار روپے جرمانہ عائد کیا ہے جبکہ 60لیٹر دودھ تلف کر دیا گیا ہے ۔اسسٹنٹ کمشنر جمشید ہاشم مسعود نے تین دودھ والوں پر ایک لاکھ 80 ہزار روپے جرمانہ عائد کیا ۔