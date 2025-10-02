صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سیلانی کی کھلے مین ہولزکے ڈھکن لگانے کی مہم جاری

کراچی (این این آئی)سیلانی نے کراچی میں کھلے مین ہولوں پر زیبرا کراسنگ والی نئی کلر اسکیم کے ساتھ مضبوط اور پائیدار مین ہول ڈھکن لگانے شروع کردیے ۔پیلی اور سیاہ دھاری دار یہ مین ہول کور رات کوبھی راہ گیروں ،موٹر سائیکل سواروں اور ڈرائیوروں کو نظر آسکیں گے۔۔۔

 سیلانی کے بانی اور چیئرمین مولانا بشیر فاروق قادری نے اعلان کیا ہے کہ عوام اپنے قرب و جوار میں ایسے عوامی مقامات پر کھلے ہوئے مین ہولوں کی اطلاع دیں جہاں حادثات کا خطرہ ہو۔سیلانی ویلفیئر کے تحت ویسے تو طویل عرصے سے کھلے ہوئے مین ہولوں پر مضبوط اور پائیدار مین ہول ڈھکن لگائے جارہے تھے لیکن اب ان کا رنگ زیادہ نمایاں نظر آنے والا کردیا گیا ہے اور زیبرا کراسنگ کی کلر اسکیم پیلے اور سیاہ رنگ کا امتزاج کیا گیا ہے ۔انہوں نے کہا کہ کھلے ہوئے مین ہول اب تک متعدد افراد کے جاں بحق اور درجوں افراد کے زخمی ہونے کا سبب بن چکے ہیں۔ایک بیان میں انہوں نے قرآن پاک کی ایک آیت کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ کسی بے گناہ کی جان بچانا پوری انسانیت کو بچانا ہوتا ہے اور سیلانی اسی خدمت کے جذبے کے تحت یہ کام بھی انجام دے رہا ہے ۔انہوں نے کہا کہ سیلانی کے مین ہول کورز کی مالیت عام بازاری مین ہول کی قیمت سے پانچ گنا زیادہ ہے ،عوام بھی کھلی شاہراہوں پر جہاں کھلے ہوئے مین ہول دیکھیں اس کی فوری اطلاع سیلانی کی ٹیم کو دیں،سیلانی کی ٹیم وہاں جل دے جلد مین ہول کور رکھنے کی کوشش کرے گی۔

 

