صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نیشنل گیمز کے لیے کھلاڑیوں کے ٹرائلز شروع کرنے کی منظوری

  • کراچی
نیشنل گیمز کے لیے کھلاڑیوں کے ٹرائلز شروع کرنے کی منظوری

کراچی(اسٹاف رپورٹر)سندھ حکومت نے 35 ویں نیشنل گیمز کے لیے کھلاڑیوں کے ٹرائلز شروع کرنے کی منظوری دے دی ہے ۔ اس سلسلے میں وزیر کھیل سندھ سردار محمد بخش مہر کی صدارت میں اہم اجلاس منعقد ہوا۔۔۔

 جس میں سیکریٹری کھیل منور علی مہیسر، ڈائریکٹر اسد اسحاق، سیکشن آفیسر اے ڈی گوپانگ، سندھ اولمپک ایسوسی ایشن کے احمد علی راجپوت اور دیگر افسران شریک ہوئے ۔اجلاس میں 35 ویں نیشنل گیمز کی تیاریوں کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ وزیر کھیل نے بتایا کہ نیشنل گیمز 6 سے 13 دسمبر تک کراچی میں منعقد ہوں گے ، جن میں 32 کھیلوں کے مقابلوں میں 9 ہزار سے زائد کھلاڑی حصہ لیں گے ۔فیصلہ کیا گیا کہ کھلاڑیوں کے ٹرائلز 20 اکتوبر تک سندھ کے تمام ڈویژنوں میں جاری رہیں گے ، جبکہ فائنل ٹرائلز کراچی میں منعقد کیے جائیں گے ۔ وزیر کھیل سردار محمد بخش مہر نے کہا کہ تمام ٹرائلز مکمل طور پر میرٹ کی بنیاد پر ہوں گے ۔انہوں نے مزید کہا کہ 35 ویں نیشنل گیمز کی تیاریاں مکمل کرلی گئی ہیں اور افتتاحی تقریب شایان شان طریقے سے منائی جائے گی۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

گجرات چیمبر کے نو منتخب عہدیداروں نے حلف اٹھا لیا

صفائی کمپنی کی ناقص کارکردگی، شاہراہوں پر کوڑاکرکٹ کے ڈھیر

کمشنر اور ڈپٹی کمشنر گجرات کا میٹرک کے امتحانی مرکز کا دورہ

پنجاب ہائی وے پٹرول گوجرانوالہ ستمبر میں 29 اشتہاری مجرم گرفتار

حافظ آباد:جناح چوک کے قریب سیوریج کی بندش کے با عث سڑک پر پانی جمع

کامونکے :مختلف واقعات میں خاتون سمیت 2 افراد اغوا

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
تضادات‘ تضادات اور تضادات
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
امن کا داعی اور امن کا نوبیل انعام
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
بدتہذیبی کا مقابلہ
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
کرکٹ کا اُلجھا ہوا ریشم
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
خنجر یا تلوار؟
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
غزہ جنگ کے خاتمے کیلئے ٹرمپ کا مجوزہ منصوبہ …(1)
مفتی منیب الرحمٰن