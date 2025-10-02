سیکریٹری کوآپریٹو ڈپارٹمنٹ کو یونین الیکشن کرانے کی ہدایت
کراچی (اسٹاف رپورٹر) سندھ ہائیکورٹ نے ضلع شرقی کی 24 ہاؤسنگ سوسائٹیز کی یونین کے انتخابات کے تنازعے پر سیکریٹری کوآپریٹو ڈپارٹمنٹ کو تین ماہ کے اندر اندر یونین کے الیکشن کروانے اور مالی امور کی نگرانی کی ہدایت کی ہے۔۔۔
عدالت نے موجودہ انتظامیہ کو سات روز کے اندر تمام ریکارڈ اور دستاویزات سیکریٹری کوآپریٹو ڈپارٹمنٹ کے حوالے کرنے کا حکم جاری کرتے ہوئے رجسٹرار کوآپریٹو سوسائٹیز یا موجودہ انتظامیہ کو کسی قسم کے احکامات جاری کرنے سے روک دیا گیا ہے ۔ عدالت نے مزید ہدایت دی کہ یونین کے مالی معاملات میں بے ضابطگیوں کی شکایات پر چیئرمین اینٹی کرپشن تحقیقات کریں اور نتائج کی روشنی میں قانون کے مطابق کارروائی عمل میں لائی جائے ۔ درخواست گزار کے وکیل ضیاء مخدوم نے عدالت کو بتایا کہ کراچی کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹیز یونین لمیٹڈ کی موجودہ انتظامیہ کی مدت ختم ہوچکی ہے ، اس کے باوجود وہ غیر قانونی طور پر اختیارات استعمال کررہی ہے ۔ ان کا کہنا تھا کہ انتظامیہ کے پاس یونین کے معاملات چلانے یا الیکشن کروانے کا کوئی قانونی جواز موجود نہیں، اسی لیے شفاف انتخابات موجودہ سیٹ اپ کے تحت ممکن نہیں۔ وکیل نے مزید الزام عائد کیا کہ موجودہ انتظامیہ نے جعل سازی کے ذریعے 1.19 ارب روپے کی ٹرانزیکشنز کیں اور رکن سوسائٹیز کی نمائندگی پر بھی اعتراضات اٹھائے گئے ہیں۔