  • کراچی
عوام غاصب اسرائیل کو قبول نہیں کریں گے ،وحدت مسلمین

کراچی(اسٹاف رپورٹر)مجلس وحدت مسلمین پاکستان کے مرکزی جنرل سیکرٹری علامہ حسن ظفر نقوی کا کہنا ہے کہ پاکستان کے پچیس کروڑ غیور عوام کسی حال میں غاصب اسرائیل کو قبول نہیں کریں گے۔۔۔

فلسطین کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ختم کرنے کی سازش کبھی کامیاب نہیں ہو سکے گی ،مسلم حکمران ہوش کے ناخن لیں فلسطین آخری نشانہ نہیں گریٹر اسرائیل کا مطلب مشرق وسطی سے اسلامی حکومتوں کا خاتمہ ہے صدر ٹرمپ کا بیس نکاتی ایجنڈا اسرائیل کے قبضے کو مضبوط اور دائمی بنانے کے لئے ہے تمام مذھبی اور سیاسی جماعتوں کو پوری قوت سے آواز اٹھانا ہو گی اسرائیل کے حامیوں کی پاک سر زمین پر کوء جگہ نہیں نظریہ پاکستان اسرائیل کو تسلیم نہ کرنا ہے ایسا کرنے والا ہر شخص نظریہ پاکستان اور بانی پاکستان کا مجرم تصور کیا جائے گا۔

 

