نیو کراچی ٹاؤن میں 600نئی گلیوں کی تعمیر کا منصوبہ
کراچی (اسٹاف رپورٹر)جماعت اسلامی نے نیو کراچی ٹاؤن میں خوبصورت گلیاں، خوبصورت ٹاؤن کے عنوان سے 600نئی گلیوں کی تعمیر کے ایک بڑے منصوبے کا آغاز کر دیا ہے۔۔۔
امیر جماعت اسلامی کراچی منعم ظفر خان نے بدھ کے روز ٹاؤن چیئر مین نیو کراچی محمد یوسف، وائس چیئر مین شعیب بن ظہیر اور امیر ضلع شمالی طارق مجتبیٰ کے ہمراہ منصوبے کا سنگ ِ بنیاد رکھا، اس حوالے سے نیو کراچی ٹاؤن آفس میں منعقد ہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے منعم ظفر خان نے کہا کہ ہم عوام سے کیے گئے اپنے وعدے کے مطابق اختیارا ت و وسائل سے بڑھ کر کام کر رہے ہیں۔نیو کراچی کے 27 سیکٹرز میں بیک وقت 600 گلیوں کی تعمیر و مرمت کا آغاز ہو رہا ہے ۔ آنے والے دنوں میں مزید ترقیاتی کام، گلیوں، محلوں اور ٹاؤنز میں نظر آئیں گے ۔قابض میئر سن لیں رونا دھونابند کریں۔