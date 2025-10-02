صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نیو کراچی ٹاؤن میں 600نئی گلیوں کی تعمیر کا منصوبہ

  • کراچی
نیو کراچی ٹاؤن میں 600نئی گلیوں کی تعمیر کا منصوبہ

کراچی (اسٹاف رپورٹر)جماعت اسلامی نے نیو کراچی ٹاؤن میں خوبصورت گلیاں، خوبصورت ٹاؤن کے عنوان سے 600نئی گلیوں کی تعمیر کے ایک بڑے منصوبے کا آغاز کر دیا ہے۔۔۔

 امیر جماعت اسلامی کراچی منعم ظفر خان نے بدھ کے روز ٹاؤن چیئر مین نیو کراچی محمد یوسف، وائس چیئر مین شعیب بن ظہیر اور امیر ضلع شمالی طارق مجتبیٰ کے ہمراہ منصوبے کا سنگ ِ بنیاد رکھا، اس حوالے سے نیو کراچی ٹاؤن آفس میں منعقد ہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے منعم ظفر خان نے کہا کہ ہم عوام سے کیے گئے اپنے وعدے کے مطابق اختیارا ت و وسائل سے بڑھ کر کام کر رہے ہیں۔نیو کراچی کے 27 سیکٹرز میں بیک وقت 600 گلیوں کی تعمیر و مرمت کا آغاز ہو رہا ہے ۔ آنے والے دنوں میں مزید ترقیاتی کام، گلیوں، محلوں اور ٹاؤنز میں نظر آئیں گے ۔قابض میئر سن لیں رونا دھونابند کریں۔

 

